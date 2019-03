Un niño de 3 años sufre heridas en la cara tras ser atacado por un perro

Un niño santanderino de tres años fue atacado por un perro de forma inesperada y sufrir daños en la cara. Tras ser atendido en un hospital, el pequeño ya está en casa con sus padres.



Todo ocurrió el pasado lunes por la noche. Rosa y su hijo David se habían acercado hasta una gasolinera para comprar pan. Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran el momento en el que su camino coincide con el de este perro y su dueño. El can, según la madre, atacó sin motivo al niño causándole importantes heridas en la sien y cerca del ojo.



Afortunadamente, el perro sólo lanzo una dentellada, y no hizo presa. Rosa, con la ayuda de una encargada de la gasolinera, atendió rápidamente a David, que presentaba desgarros en el rostro. El dueño del animal no se explicaba lo sucedido, ya que el perro no pertenece a ninguna raza de las consideradas peligrosas, y nunca había tenido un comportamiento agresivo. David no tendrá secuelas físicas.