La niña encontrada muerta en Málaga podría conocer a su asesino

Esther, la niña de 13 años que desapareció el pasado miércoles en Málaga, ha sido encontrada muerta en la caseta de una depuradora de agua con signos de violencia.Se sospecha que el autor de la muerte conocía a la víctima.



Juan y María del Carmen, los padres de la joven, piden justicia. Aseguran que desde el primer momento supieron que no era una desaparición voluntaria.



De momento no sospechan de nadie en concreto. Explican que la joven nunca les habló de una pareja, ni de ningún tipo de conflicto. Esther no tenía teléfono móvil ni Internet en casa y, según Juan y María del Carmen, nunca accedía a las redes sociales.



Todas las líneas de investigación están abiertas, aunque se sospecha que Esther conocía a la persona que acabó con su vida. Parece que la chica llegó voluntariamente hasta el lugar donde fue asesinada y su cuerpo fue encontrado con la cabeza cubierta, lo que podría significar que el autor de la muerte sintió remordimientos por la relación que tenía con ella.