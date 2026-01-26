Efemérides de hoy 26 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 26 de enero?

El 26 de enero de 1988, se estrena en Broadway de El fantasma de la ópera, la ambiciosa producción de Andrew Lloyd Webber basada en la novela de Gaston Leroux. La obra llega al Majestic Theatre tras su éxito en Londres, respaldada por una imponente puesta en escena, un diseño visual innovador y una partitura que ya se perfilaba como una de las más influyentes del género. Desde su primera función, el musical despierta un notable interés entre críticos y público, que destacan tanto la magnitud técnica del montaje como la intensidad dramática de su historia.

El debut en Nueva York consolidó rápidamente al espectáculo como un fenómeno cultural. Su combinación de romanticismo oscuro, elaborados efectos teatrales y un elenco de alto nivel contribuyó a que se convirtiera en una referencia obligada dentro del panorama escénico internacional. Con el paso del tiempo, El fantasma de la ópera no solo se transformó en uno de los musicales más longevos de Broadway, sino también en un símbolo de la capacidad del teatro para fusionar tradición y modernidad en una experiencia artística perdurable.

Un 26 de enero, pero de 2020, muere Kobe Bryant, exjugador de baloncesto, junto a una de sus hijas y otras siete personas al estrellarse el helicóptero en el que viajaban en la localidad de Calabasas, en Los Ángeles. El accidente, ocurrido en medio de condiciones de niebla, generó un impacto inmediato en el deporte y en la opinión pública, que vio desaparecer de forma abrupta a una de las figuras más influyentes de la NBA.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte determinó que la causa probable de este accidente fue la decisión del piloto de continuar el vuelo bajo las reglas de vuelo visual en condiciones meteorológicas instrumentales, lo que provocó la desorientación espacial del piloto y la pérdida de control.

¿Qué pasó el 26 de enero?

1500.- El navegante español Vicente Yáñez Pinzón llega a la costa del actual Brasil.

1531.- Un terremoto sacude Lisboa. Se calcula que pudieron fallecer 30.000 personas.

1920.- Primer lunes en que dejan de publicarse los periódicos en España debido a la implantación del descanso dominical para los periodistas y trabajadores de prensa.

1924.- San Petersburgo pasa a llamarse Leningrado como homenaje a Lenin, que había muerto cinco días antes.

1926.- El ingeniero escocés John Logie Baird presenta ante la Royal Institution un aparato llamado televisión, capaz de transmitir imágenes a distancia.

1952.- El Cairo vive el llamado 'Sábado negro', una jornada de disturbios con incendios en el centro de la ciudad contra propiedades de británicos y de la clase alta egipcia.

1979.- El Gobierno autoriza el establecimiento en España de las primeras sucursales de bancos extranjeros.

1993.- El expresidente Vaclav Havel es elegido primer presidente de la República Checa independiente.

2006.- La Madres de la Plaza de mayo de Argentina realizan su última 'marcha de la resistencia', protesta que llevaban a cabo desde 1981.

2015.- Nueve militares franceses y dos griegos mueren al estrellarse un caza F-16 griego que participaba en un curso de la OTAN en la base aérea de Los Llanos (Albacete).

2017.- El Gobierno británico presenta en el Parlamento el proyecto de ley para autorizar el 'brexit', la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

¿Quién nació el 26 de enero?

1695.- José Quer, médico y botánico español.

1854.- Julio Cervera, militar e ingeniero español.

1880.- Douglas Mac Arthur, general estadounidense.

1925.- Paul Newman, actor y cineasta estadounidense.

1927.- Joaquín Barraquer, oftalmólogo español.

1963.- José Mourinho, entrenador de fútbol portugués.

2000.- Ester Expósito, actriz española.

¿Quién murió el 26 de enero?

1992.- José Ferrer, primer actor puertorriqueño en ganar un Óscar.

1998.- Emilio Alarcos, filólogo y académico español.

2008.- George Habash, político palestino, fundador del Frente Popular para la Liberación de Palestina.

2011.- María Mercader, actriz española.

2014.- José Emilio Pacheco, escritor mexicano.

2019.- Michel Legrand, compositor francés.

2023.- Rodolfo Ares, político español.

¿Qué se celebra el 26 de enero?

Hoy, 26 de enero, se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental.

