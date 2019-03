Quienes sí usaron prevención no lo hicieron correctamente. Un error al tomar la píldora o no saber colocar el preservativo son los fallos más comunes. Más del 80% de las mujeres que deciden abortar no han recurrido a la píldora del día después, y en el 33% de los casos se trata de un segundo aborto. A pesar de todo, las clínicas abortivas "autorizadas" han notado un descenso de pacientes en lo que va de año.

