41 mujeres han sido víctimas de violencia de género en España en 2020

En el día en el que se celebra el Día contra la violencia de género 2020 recordamos a las 41 mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas este año especialmente complicado y marcado por la pandemia de coronavirus.

Muchas de esas mujeres han tenido que convivir con su maltratador, encerradas en sus domicilios, por el estado de alarma decretado el pasado 14 de marzo. Durante meses, han tenido que padecer el miedo, el desprecio, los golpes. Durante el pico de la pandemia, de marzo a junio, es cierto que la estadística de mujeres asesinadas baja. Sin embargo, aumenta el número de llamadas al teléfono gratuito 016 de ayuda a las víctimas de violencia de género.

Esta es la cronología de los casos de violencia de género hasta el día de hoy, 25 de noviembre, Día Mundial contra la Violencia de Género.

Víctimas de la violencia de género en España

-Mónica fue la primera víctima del 2020. Tenía 28 años y una hija de solo 3. La noche de Reyes ambas fueron asesinadas, presuntamente, por su pareja y padre de la niña, Rubén Darío. Mónica y Rubén se estaban separando, ella había iniciado los trámites pero seguían compartiendo casa. Fue en ese domicilio familiar, en Esplugues de Llobregat, en Barcelona, donde se cometieron los crímenes. Él se auto lesionó y fue detenido allí mismo.

-Olga, de 61 años, era ucraniana pero ahora estaba viviendo en Puertollano, Ciudad Real. Se fue allí tras conocer en un programa de televisión a Antonio. Poco después de mudarse, él le disparó hasta matarla y luego se suicidó. La policía encontró los cuerpos en la vivienda de ambos. Fue el 12 de enero.

-Judith, 29 años, ya no mantenía ninguna relación con Carlos, su ex pareja, pero él no lo superaba según sus familiares. “La seguía a todos los sitios, la esperaba a las 8 de la mañana cuando iba a trabajar. Ella no quería volver con él” cuenta uno de ellos. Era mosso d’ Esquadra y la mató, al parecer, con su arma reglamentaria cuando ella iba a coger su coche al garaje. Después, se quitó la vida. Fue el 18 de enero en Terrasa, Barcelona.

-En La Puebla de Almoradiel, en Toledo, los agentes encontraron el cadáver de Liliana, de 43 años, en su propia casa. Fue asesinada, presuntamente, por su pareja. Sus hijos menores de edad presenciaron toda la escena.

-Mari, 73 años fue asesinada por su marido en un pequeño pueblo de Granada. Él se fue al hospital, estaba desorientado y con síntomas de hipotermia pero acabó confesando el crimen.

-En A Pastoriza, en Lugo, fue asesinada Manuela, de 79 años. Fue enterrada junto a su marido y presunto asesino, que se suicidó tras el crimen.

-Rosa fue la última víctima mortal de la violencia machista del mes de enero. Tenía 47 años y una hija menor de edad. Su pareja la mató, presuntamente, el 28 de enero en su casa de Sant Joan Despí. Los mossos d’Esquadra le detuvieron en El Prat de Llobregat, en el aeropuerto, cuando intentaba huir.

-Lorena, de 41 años fue asesinada por su expareja el 3 de febrero en Gijón. Su asesino reconoció ante la policía que la esperó a que llegara a casa con un cuchillo escondido en la mochila y le asestó 20 puñaladas. Él tenía antecedentes por malos tratos, denuncias de tres mujeres anteriores, y por una de ella ingresó en prisión. Lorena, contaba a sus amigos, que a ella "nunca le haría daño".

-Ana María, 38 años, asesinada el 8 de febrero a cuchilladas por su pareja en Granada, un legionario de 24 al que había conocido hace unos meses. Era profesora y además responsable del plan de igualdad del CEIP Isabel la Católica. Tenía una hija de 10 años de una relación anterior.

-Clara de 47 años fue asesinada de varias puñaladas en el cuello en el cuarto de baño de su piso de Lugo. Su novio era detenido horas después, también el 8 de febrero, día negro para la lucha contra la violencia de género.

-Alina, 36 años fue degollada por su pareja en Moraira, Alicante. Tenía un hijo menor de edad y la mujer había presentado denuncia por violencia de género contra su pareja aunque un juez de Benidorm le absolvió. En esta ocasión, él ha confesado el asesinato.

-María del Mar, 43 años. Asesinada a tiros de escopeta por su marido en Aznalcóllar, en Sevilla, el 26 de febrero, delante de uno de sus tres hijos. Su marido se suicidó después con el mismo arma.

-Manoli, 78 años asesinada en Fuenlabrada, Madrid, a puñaladas. La mujer acudió a pedir ayuda a una vecina pero los servicios de emergencia no pudieron salvar su vida. En la vivienda, su marido se había autolesionado con intención de suicidarse. Es el segundo caso de violencia de género en el mismo día, el 26 de febrero, y el primer caso del año en la comunidad de Madrid.

-Conchi, 65 años, asesinada a puñaladas en su casa en Posadas, Córdoba. No constan denuncias anteriores por malos tratos y al parecer, el matrimonio estaría en trámites de separación. Es el primer caso de crimen machista en Córdoba este 2020.

-Mónica, 38 años, asesinada de un disparo en la cabeza en Villanueva de Castellón, en Valencia. No consta denuncias por malos tratos aunque el entorno de la pareja asegura que hubo episodios anteriores de violencia de género. La mujer tenía un hijo, menor de edad.

-Miren Uranga, 56 años, asesinada, junto a su hija Idoia de 24, en su vivienda de Abanto-Zierbena, en Vizcaya. El marido y padre de las fallecidas se dio a la fuga tras los crímenes pero fue localizado escondido en unos trasteros de Portugalete por la Ertzaintza.

-Karina Andrés, de 35 años, fue asesinada este 20 de marzo por su marido, José F. F., de la misma edad, ante los dos niños de la pareja en Almassora, Castellón. El agresor se entregó después a la Guardia Civil. Se trata de la primera víctima mortal de la violencia machista durante el confinamiento impuesto por el estado de alarma, una situación que hace que las mujeres maltratadas sean especialmente vulnerables.

-E.G.P, de 78 años, había presentado dos denuncias contra su marido, J.P.A, de 62, pero no quiso continuar con el procedimiento judicial, por lo que no se dictaron medidas de protección. El 4 de abril, al inicio de la cuarta semana de estado de alarma, fue asesinada en la vivienda que compartían en Las Palmas de Gran Canaria. El propio agresor llamó a la policía.

- Annick Chenut, de 65 de origen belga, fue asesinada cuchilladas y su marido, también belga y de 72 se suicidó colgándose de un árbol. Al llegar al lugar los mossos encontraron los cadáveres y gran cantidad de notas repartidas por la vivienda. En 2018, la pareja, casada en segundas nupcias, presentó una demanda de separación pero no lo hicieron a la espera de resolver quien se quedaba con el chalet en L´Scala, Gerona y siguieron viviendo juntos.

- Los mossos detuvieron a la pareja Josefa A., una mujer de 51 años hallada muerta a primera hora del día 30 de mayo en su casa de Esplugues de Llobregat (Barcelona) con heridas de arma blanca. El presunto autor del crimen fue detenido en Badalona. En 2019, la mujer había sufrido un episodio de violencia, en la localidad barcelonesa de Gavà. En aquella ocasión, la víctima no identificó al autor y no dijo quién le había provocado las lesiones por las que fue atendida en un hospital. Tampoco quiso denunciar la agresión ni acudió a las citas del forense que le citó para practicar reconocimiento.

- María Belén, de 46 años, y a sus hijos, de 12 y 17 años fueron asesinados por el marido de ella y padres de las víctimas en Úbeda, Jaén, el 14 de junio . El agresor, de 52 años, se suicidó tras el crimen. La mujer no había presentado denuncia por violencia de género contra su agresor. Al acceder al domicilio donde la familia vivía de alquiler, los agentes hallaron malherido en el rellano al mayor de los hijos. Había intentado huir tras ser apuñalado, pero falleció poco después. En el salón estaba el cuerpo sin vida de la madre, con varias heridas de arma blanca, y en un dormitorio, el del hijo pequeño, también muerto a cuchilladas.

- Un hombre de 37 años fue detenido por el asesinato de su pareja, Madalina M., de 31 años, en el municipio madrileño de Torrejón de Ardoz, el 13 de julio, después de que la llevara al hospital y explicara que se había atragantado con una espina. El agresor no tenía antecedentes por violencia de género ni de otro tipo.

14 de julio en el barrio del Raval (Barcelona): Gloria Oriana

- Gloria Oriana, una mujer de 21 años y nacionalidad uruguaya fue asesinada en un piso de la rambla del Raval de Barcelona. Los Mossos d’Esquadra detuvieron a su compañero sentimental, de 35 años. Los vecinos escucharon gritos en una vivienda y llamaron a los Mossos que encontraron en el domicilio a la mujer en estado crítico tras haber recibido un corte con un arma blanca en el cuello. En el momento del crimen se encontraba el hijo de la víctima, de tres años.

- La Guardia Civil encontró en una fosa séptica el 20 de julio, situada en el interior de una vivienda del municipio de Santa Úrsula (Tenerife), el cuerpo de Carolina Fumero, de 43 años. Los agentes arrestaron a su expareja, un varón de 44 años, que tenía una orden de alejamiento dictada el pasado mes de mayo por agredirla en la vía pública tras romper su relación. Hay constancia de otras denuncias previas por violencia machista.

- Lillemor Christina Sundberg falleció el 21 de julio en el hospital de Son Espases, Palma, a causa de las lesiones provocadas por su marido la semana anterior. El hombre, de 55 años que fue detenido tras los hechos por la Policía Nacional, propinó una patada en la cara a la mujer que la tiró al suelo y, al caer, la víctima sufrió un golpe en la cabeza. La pareja se casó hace siete años y en el historial del agresor constan numerosos antecedentes policiales. En 2016 fue detenido por maltrato a su mujer y en marzo de 2019 un juzgado dictó contra él una orden de alejamiento por espacio de seis meses, que expiró en septiembre de ese mismo año.

-Teresa, una mujer de 83 años fue encontrada sin vida el 5 de agosto con un golpe en la cabeza en su domicilio de Corral-Rubio, en Albacete. Horas más tarde, la Guardia Civil detuvo a su marido, un agricultor jubilado. La pareja tenía cuatro hijos y no constan denuncias previas.

- Ana A.P.L., de 44 años y sin hogar, apareció muerta en el parque de La Línea de la Concepción en el que solía dormir el 8 de agosto. La mujer presentaba hematomas por todo el cuerpo y la autopsia corroboró que falleció víctima de una hemorragia interna provocada por un “fuerte traumatismo en el costado”. Su pareja sentimental, un hombre de 42 años de Algeciras, fue detenido acusado de la muerte. Ella había denunciado a su agresor en ocasiones anteriores, aunque sobre él no pesaba orden alguna de alejamiento en vigor.

- Alina Erica, de 37 años, fue asesinada a cuchilladas por su expareja, Dan Ciule, de 42, en plena calle en La Granja (Segovia) el 15 de agosto. La víctima, al parecer, había hablado el día anterior con la Guardia Civil para contarles que tenía problemas con su expareja, pero no presentó denuncia. La mujer era madre de una menor de 16 años.

-Rosalía F. M., de 61 años, murió el 16 de agosto. Estuvo un mes en la UCI a consecuencia de los golpes propinados por su marido con un martillo en la cabeza el pasado 22 de julio. El hombre fue el que, tras los hechos, alertó a la Policía Local de Cartagena , Murcia, y fue detenido. La pareja tenía una hija mayor de edad en común y no constan denuncias previas por violencia de género.

-Nancy Paola Reyes García, de 29 años, fue asesinada el 22 de agosto, aunque su cadáver no se encontró hasta casi un mes después, el 17 de septiembre, y fue identificado el 22 de septiembre. Nancy Paola, de origen guatemalteco, vivía en Ciudad Real con su pareja, un joven de origen colombiano de 28 años. Ambos se desplazaron a Santander unos días, donde desapareció, según denunciaron los hermanos de la joven. Fue descuartizada, tenía dos hijos menores de edad y no constaban denuncias previas por maltrato.

- Encontraron el cuerpo de Yesica Daniela G., de 33 años en el maletero de un coche el 23 de agosto varios días después de que una amiga denunciara su desaparición. Era auxiliar de enfermería, de origen suramericano y nacionalidad española, y vivía en Valencia con su novio, J.E. J. O., de 28 años, desde hacía ocho meses. El crimen se produjo después de una fuerte discusión en la que ella trataba de poner fin a la relación, según relataron los vecinos. El presunto asesino huyó, y fue detenido el 3 de septiembre en una estación de trenes de Ginebra, Suiza.

-Saloua, de 41 años, fue asesinada por su marido, Abdellatif, de 45, que no aceptaba que ella se quisiera divorciar. El cuerpo de la mujer fue encontrado por los dos hijos de la pareja, menores de edad, cuando regresaron a la vivienda familiar el 24 de agosto en Águilas, Murcia.

- Eugenia C., de 53 años, murió por los golpes propinados con un martillo por su marido, de 55 años, en una vivienda okupada en Jerez de la Frontera (Cádiz). La mujer, que necesitaba una silla de ruedas, era de nacionalidad rumana, al igual que el agresor, y ejercía la mendicidad.

-Li Na, de 26 años, llevaba unos meses viviendo en un piso en Valencia con su pareja, de 24, al que había conocido por Internet. Tras una discusión, al parecer por celos por unos mensajes de WhatsApp, el joven, de nacionalidad española y origen peruano, mató a la víctima, de nacionalidad china el 24 de septiembre. El propio agresor avisó a emergencias 112 y contó a la policía de lo que había hecho.

- Lo que parecía inicialmente un accidente de tráfico se confirmó el 13 de octubre como un asesinato machista en Los Barrios, Cádiz. Los dos cadáveres hallados entre el amasijo de hierros de una autocaravana pertenecían a una mujer de 32 años y nacionalidad francesa, que según la autopsia ya estaba muerta antes del choque, con un fuerte traumatismo craneal, y a su pareja, un inglés de 28 años al que se cree ahora causante del accidente.

- Un hombre de 35 años de edad fue detenido por la Policía Nacional en Palma de Mallorca acusado de matar a su pareja, de 32 años, y de tratar de ocultar su cadáver. Los hechos tuvieron lugar en la zona de Es Secar de la Real, el 5 de noviembre. El hombre llamó a sus familiares diciendo que habían tenido un accidente de coche. Tenían 4 hijos en común, todos menores de edad.

- Una mujer de 84 años es presuntamente asesinada por su cónyuge en Sevilla el 8 de noviembre.

-Un hombre acabó con la vida de su pareja, el 9 de noviembre -ambos de nacionalidad belga-y posteriormente confesó el crimen en las dependencias de la Policía Local. La pareja estaba casada pero, según dijo el marido, él se había ido a Bélgica unos dos años con otra mujer. El diciembre pasado volvió a Lloret de Mar y retomaron la relación. Según el detenido, el domingo por la noche ella tuvo un ataque de celos porque descubrió que seguían en contacto, se puso furiosa, le amenazó, y él la estranguló.

Además de estas 41 mujeres, 4 menores han sido asesinados por su padres en 2020, víctimas también de la Violencia de Género.

El año pasado, 55 mujeres perdieron la vida a manos de sus parejas o exparejas según datos oficiales.