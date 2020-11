10 frases contra la Violencia de Género

Este año ha sido especialmente duro para las mujeres víctimas de maltrato en nuestro país porque durante meses, y a consecuencia de la grave crisis de la pandemia del coronavirus, han tenido que estar encerradas con su maltratador. De momento y hasta el día de hoy, Día de la Violencia de Género 2020, 39 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas en España.

Además, 23 menores han quedado huérfanos por la violencia de género en lo que va de año. Bajo el lema "Nos queremos vivas" se celebra este año el 25 de noviembre, día para defender la libertad de la mujer y la lucha contra todas la violencias machistas.

Desde Antena 3 Noticias nos sumamos a esta batalla con estas frases para la reflexión y el cambio:

- "No quiero sentirme valiente cuando salga a la calle. Quiero sentirme libre", (anónima).

- "No seré una mujer libre mientras siga habiendo mujeres sometidas", (Audre Lorde, escritora y activista).

- “La mejor protección que puede tener una mujer… es el coraje”, (Elizabeth Cady Stanton, activista).

-"Teníamos dos opciones: estar calladas y morir o hablar y morir. Decidimos hablar", (Malala Yousafzai, activista y premio Nobel de la Paz).

- "Ante las atrocidades tenemos que tomar partido. El silencio estimula al verdugo", (Elie Wiesel, escritor y superviviente del Holocausto).

- "Rompe el silencio. Cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres no te quedes de brazos cruzados. Actúa", (Ban Ki Moon, ex secretario general de las Naciones Unidas).

- "Amurallar el propio sufrimiento es arriesgarte a que te devore desde el interior", (Frida Kahlo, pintora).

- "Los hombres temen que las mujeres se rían de ellos. Las mujeres temen que los hombres las asesinen", (Margaret Atwood, escritora y activista).

- "Este cuerpo es mío, no se toca, no se viola, no se mata". Solo la propia mujer tiene derecho sobre su cuerpo.

- "El silencio es letal en el maltrato hacia la mujer. Atrévete, sé valiente y denuncia al agresor".