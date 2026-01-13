Una mujer no llega a tiempo al hospital y se pone de parto en plena calle en Madrid

Una mujer ha dado a luz en plena calle durante la madrugada de este martes. Ha ocurrido en la calle Egipto de San Blas de Madrid y, por suerte, tanto la madre como el niño se encuentran en perfecto estado.

La madre se dirigía al hospital con su pareja cuando de repente se puso de parto en plena calle. Todo apuntaba a que el pequeño 'tenía prisa' por salir al mundo, haciendo que sus padres no les diera tiempo a llegar al centro sanitario.

Rápidamente, los servicios de emergencia del Samur-protección civil acudieron al lugar y trasladaron a ambos al hospital y se encuentran en perfecto estado pese a las bajas temperaturas.

Gema Cámara, jefa de Guardia de SAMUR-PC ha detallado que les llegó una llamada de "una mamá que ya había tenido a su bebé". "La asistencia la ha realizado el propio papá. Los dos se encontraban bien" ha asegurado.

No obstante, el pequeño estaba un poquito "hipotérmico" por las circunstancias y la temperatura. "Lo que hemos hecho ha sido abrigarle, hacer piel con piel y rápidamente se ha recuperado, ha cogido pecho y los dos han llegado estupendamente al hospital", ha relatado.

Una mujer da a luz en su casa de Alcalá de Henares

Esta no es la primera vez que ocurre un hecho de estas características en Madrid. El pasado 23 de diciembre una mujer dio a luz en su casa ayudada por una vecina. El parto fue guiado por el Centro Coordinador del SUMMA 112 hasta la llegada del equipo sanitario.

Según contaron medios locales como 'Dream Alcalá' o 'Luna de Henares', el parto tuvo lugar en la vivienda de la mujer ante la imposibilidad de desplazarse a un centro sanitario. Por ello, una vecina acudió en su auxilio mientras realizaba la llamada al 112.

El parto fue coordinado por vía telefónica con instrucciones claras ante la llegada de los sanitarios. Con esta actuación, el parto se desarrolló sin dificultad y la recién nacida llegó al mundo en su propia casa.

Posteriormente, un equipo sanitario del SUMMA 112 se movilizó y atendió a tanto a la madre como a la bebé y así comprobar su estado de salud. Según recogió 20 Minutos, a la llegada de los sanitarios, la niña ya había nacido y la vecina todavía seguía con las manos libres.

La unidad llegó a tiempo para cortar el cordón umbilical y se realizaron varias comprobaciones. Una UVI Móvil se desplazó hasta el domicilio y fueron trasladadas al Hospital Universitario Príncipe de Asturias, según informa el medio citado previamente. Ambas fueron trasladadas en buen estado.

El 112 subraya la colaboración ciudadana en situaciones de emergencia y la eficacia de la asistencia telefónica que ha permitido apoyo inmediato hasta la llegada de los profesionales.

