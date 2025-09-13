Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
sociedad
Sucesos

Las Palmas

Una mujer en estado crítico tras un incendio en su vivienda en Las Palmas de Gran Canaria

Una mujer de 57 años se encuentra en estado crítico tras ser rescatada inconsciente de un incendio declarado esta madrugada en su vivienda de Las Palmas de Gran Canaria.

Hospital Universitario Insular de Gran Canaria

Hospital Universitario Insular de Gran Canaria

Paula Hidalgo
Publicado:

Una mujer de 57 años está gravemente afectada tras declararse un incendio en su domicilio en la carretera de Los Hoyos, en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias a EFE. Fue rescatada inconsciente por los bomberos y trasladada en estado crítico al hospital.

Los hechos han ocurrido esta madrugada, alrededor de la 1:50 horas, cuando una llamada alertó al 112 de la presencia de un incendio en una vivienda que había generado gran cantidad de humo.

Efectivos de bomberos acudieron de inmediato al lugar, rescataron a la mujer del interior del inmueble y extinguieron las llamas, además de proceder a ventilar el edificio.

El personal sanitario valoró y asistió a la afectada, que presentaba una intoxicación muy grave por inhalación de humo. Tras ser estabilizada, fue trasladada en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde permanece ingresada en estado crítico.

