Un pavoroso incendio urbano en Benalmádena obliga al desalojo de varias viviendas y a cortar el cercanías

Varias viviendas han sido desalojadas y se ha tenido que cortar la línea de cercanías entre Málaga y Fuengirola. El incendio ya está estailizado.

Incendio en Benalmádena

Incendio en Benalmádena | Antena 3 Noticias

Ángela Clemente
Publicado:

Durante la madrugada de este jueves, se ha declarado un incendio urbano en Benalmádena (Málaga), lo que ha obligado al desalojo preventivo de varias viviendas y la línea de cercanías entre Málaga y Fuengirola permanece cortada en el tramo entre este municipio y Fuengirola. El incendio ya se encuentra estabilizado.

Se trata de un fuego que se ha declarado en la zona de carretera Costa del Sol sobre las dos y media de la madrugada. El Ayuntamiento ha habilitado el pabellón de Benalmádena Pueblo para acoger a las personas desalojadas.

El jefe de Bomberos, David Bañasco, ha explicado que es un incendio urbano-forestal con un viento reinante de terral y que se ha sucedido desde la parte más alta de Carretera de Costa del Sol hacia abajo, afectando a zonas urbanizadas.

Plan de emergencia municipal

El Ayuntamiento de Benalmádena ha activado el plan de emergencia municipal sobre las 3 de la mañana y se siguen recibiendo recursos de 061 con un puesto médico avanzado y una uvi móvil, además de recursos de Infoca, Protección Civil en cuanto a recursos logísticos y, por otra parte, servicios operativos municipales con cinco cisternas.

"Los recursos han sido suficientes y dimensionados para dar capacidad de respuesta al incendio. No se han producido daños personales, excepto un accidente laboral leve y por lo demás ahora mismo sigue el puesto de mando activo", ha destacado Bañasco, que ha precisado que el incendio se entiende estabilizado a esta hora y se valora la situación de reabrir el tráfico ferroviario y el realojo.

En las tareas de extinción trabajan un amplio dispositivo compuesto por el Plan Infoca, Bomberos de Benalmádena, del Consorcio Provincial, de Torremolinos, de Marbella, de Fuengirola y de Málaga capital. La Policía Nacional, Policía Local y Protección Civil también se encuentran trabajando en el dispositivo de emergencias, según las fuentes municipales. Infoca ha indicado que se trata de un incendio urbano y que se han desplegado cuatro grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y una autobomba.

