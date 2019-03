Una mujer está herida grave al ser acuchillada en el portal de su casa en Leganés

Una mujer ha resultado herida muy grave con varias heridas incisas en cuello, costado y en uno de los brazos tras ser acuchillada por un hombre de 42 años. La mujer era presuntamente su compañera de piso, en la localidad madrileña de Leganés, según han informado portavoces de Emergencias Comunidad de Madrid 112 y la Jefatura Superior de Policía de Madrid.



En el aviso a los servicios de emergencia se alertaba de una riña en el número 4 de la calle Villaverde, en Leganés. A la llegada del SUMMA y de los agentes policiales, se encontró en el portal a la mujer, de 42 años y nacionalidad boliviana, con varias heridas y fue trasladada al Hospital 12 de Octubre en estado muy grave.



"Cuando ha llegado el equipo médico del SUMMA se ha encontrado tendida en el portal a una mujer de 42 años en estado inconsciente. Rápidamente ha sido trasladada en uvi móvil al Hospital 12 de Octubre donde ha sido ingresada en estado muy grave", ha informado por su parte el portavoz de Emergencias 112 en la Comunidad de Madrid, David García, quien ha indicado que la Policía Nacional se ha quedado a cargo de la investigación.



En ese momento, los agentes no encontraron al supuesto agresor, que una hora más tarde se personó de forma voluntaria en la Comisaría de Leganés y confesó los hechos. El hombre es de nacionalidad ucraniana y cuenta con varios antecedentes, casi todos relacionados con infracción de la Ley de Extranjería. Entre sus delitos, no consta ninguno violento, según fuentes policiales.



Se descarta que se trata de un caso de violencia de género. La relación entre víctima y agresor era que compartían piso; en concreto, la agredida es la propietaria de la casa y tenía alquilada una habitación al supuesto agresor y a su pareja.



Su pareja sentimental llegó al lugar de los hechos alrededor de las 18.15 horas de la tarde y allí fue informado de lo ocurrido. Visiblemente afectado, el hombre, que se presentó como pareja de la víctima, fue atendido por el portavoz del SUMMA, quien le indicó el Hospital en el que había sido ingresada la mujer.



"Para mi no son conflictivos, ella es muy maja y a él lo he visto muy poco. Va con sus hijos y los lleva al colegio pero no sé nada más", ha indicado María, quien reside en una vivienda en el piso inferior.



Los vecinos de la víctima se han mostrado sorprendidos por lo ocurrido y han confesado que tanto ella como el agresor son inquilinos "normales" y desconocían si se habían producido peleas entre ellos.