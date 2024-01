El extraño requisito para compartir piso que ha levantado las críticas: "Se alquila habitación a persona vegana"

Se alquila habitación en Pamplona. En el anuncio se observa que esta es, por lo menos aparentemente, amplia. Hay una cama con su repisa, mesita de noche... Se trata de una habitación en una casa de 90 metros cuadrados, por 400 euros al mes y en la que viven otras dos personas. El precio es asequible. "Jo, muy bien. Igual te digo que me la pases". Eso comentan en la calle.

"Tiene buena pinta. No está mal, ¿no?". Sí, está muy bien, pero solo si eres 'vegano', porque, sino, no vas a poder alquilarla. Y es que este es un requisito que piden.

Un requisito muy exigente y que no ha tardado en levantar las críticas: "Hay gente muy suya. No tiene nada que ver vivir en un piso a lo que comas. Yo diría que soy vegana y compraría una mini nevera y la dejaría en mi cuarto. Me parece una tontería", cuenta la gente tras ver el anuncio del piso.

Mujer y española

Pues podría colar. Pero para este otro caso, no se puede disimular. Tienes que ser mujer y española sí o sí para alquilar la habitación. El anuncio dice lo siguiente: "Se alquila habitación a chicas o mujeres españolas en piso muy limpio, responsables, limpias que no hagan fiestas, ni ruidos".

"Si el piso es de chicas suelen querer chicas, pero eso de española ya es tremendo", comentan en la calle. "Se creen que por tener el piso pueden poner los requisitos que quieran".

Hay más. Para esta otra, tenemos que contestar primero unas preguntas. Edad, trabajas o estudias, fumas y, además, nos encontramos con esto: la cuenta de Instagram.

Más críticas en la calle: " Pues no sé, a mí que me juzguen para entrar a un piso no me cuadra mucho. Lo más raro que he visto en mi vida. Ya hay muy poca oferta de pisos buenos que estén a un precio asequible y si empezamos a poner requisitos así de bobos".

Como este otro. Solo aceptan a personas que tengan horario nocturno. "Busco chico o chica para compartir habitación y que trabaje de noche de doce a ocho, más o menos y con turno fijo", reza el anuncio.