Muere un hombre de 45 años electrocutado en un centro de alta transformación de Sevilla

Un hombre de 45 años ha muerto electrocutado en la localidad de Sanlúcar la Mayor, Sevilla. Todo ocurría la noche de este domingo, 16 de noviembre, en un centro de alta transformación ubicado en una finca de la localidad, según ha informado el servicio de emergencias 112 de la comunidad andaluza en su página web. También, compartían el comunicado por la red social X, con un post que anunciaba todo lo ocurrido.

Aviso a las autoridades

El suceso fue alertado minutos antes de la medianoche, cuando varias personas dieron aviso al 112 de un incidente eléctrico que había afectado a un varón de mediana edad. Inmediatamente, se activaron los servicios del Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Policía Local, los Bomberos de la Diputación Provincial y la Guardia Civil, así como a la compañía suministradora de electricidad.

Todos los equipos de emergencia se desplazaron al lugar, con intención de salvar la vida del afectado y evitar males mayores con el sistema de electricidad. Por desgracia, una vez llegaron a la finca el hombre ya se encontraba en estado crítico y simplemente pudieron confirmar su muerte.

Actualmente, el caso continúa siendo investigado por las autoridades y próximamente se terminara la causa oficial de la muerte y los hechos que acontecieron para provocar esta misma.

