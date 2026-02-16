Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Mascotas

¿Es posible dejar herencia a un perro? Esto es lo que dice la ley

Cada vez son más las personas que incluyen a las mascotas como un miembro más de la familia, por eso nos preguntamos, llegado el caso, ¿es posible dejarle parte de tu herencia a tu mascota?

Una mujer de 83 años muere tras ser lamida por el perro de su nieta

¿Es posible dejar herencia a un perro? | Gettyimages

Publicidad

Miriam Felipe
Publicado:

En España ya hay más de diez millones de perros. Una cifra que supera con creces al número de niños menores de 14 años que hay en nuestro país. Además, las mascotas ya son consideradas una parte fundamental de la familia, como un amigo, un hermano o incluso para muchos como un hijo más. Por eso nos preguntamos, si sería posible también dejarle a un perro parte de nuestra herencia.

¿Pueden heredar los perros?

Los abogados expertos nos cuentan que en España ahora mismo no es legal dejar herencia a alguien que nos ea una persona, es decir, no está permitido dejarle bienes en herencia a un perro o a cualquier otra mascota, aunque sentimentalmente sea parte de tu familia. Ahora bien, la ley si que contempla posibles fórmulas y cláusulas que permitiría al perro disfrutar de una posible herencia llegado el caso. Los abogados nos cuentan que en nuestro testamento sí que podemos incluir una formula que sería dejar bienes a una persona encargada de cuidar al animal. En esta situación, el heredero quedaría supeditado al cuidado de ese animal para poder recibir y disfrutar de esos bienes. Así de forma indirecta el perro se beneficiaria de la herencia que su dueño ha dejado recogida en el testamento.

¿Podemos dejar a nuestro perro como herencia?

No solo nos preguntamos si un perro puede heredar, también nos surge la duda de si podemos dejar a nuestra mascota como herencia si nos pasa algo. La ley sí que lo contempla, pero según los expertos, aunque quede recogido como tal en el testamento, los herederos de la mascota no estarían obligados a cuidarla por ley. También es cierto que depende mucho de los casos y de la situación personal en la que quede cada testamento.

La ley también recoge que hacer en caso de conflicto familiar por heredar a una mascota. En este caso siempre actuaría un juez, que dictaminaría quién se quedaría al perro. Sea como sea, los abogados nos recomiendan siempre dejarlo todo por escrito y en manos de una persona de confianza para evitar, en la medida de lo posible, posibles conflictos familiares derivados de una mascota.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Ángela Hernández, portavoz del sindicato Amyts, ante la huelga de médicos: "El ministerio ha decidido no escucharnos"

Ángela Hernández, portavoz sindicato Amyts

Publicidad

Economía

Una mujer de 83 años muere tras ser lamida por el perro de su nieta

¿Es posible dejar herencia a un perro? Esto es lo que dice la ley

Sánchez durante el acto de la firma del acuerdo para la subida del SMI

El salario mínimo sube a 1.221 euros: estas son las claves del acuerdo

El presidente catalán, Salvador Illa, y el presidente de la Conferencia Episcopal de Tarragona y arzobispo de Tarragona, Joan Planellas

La iglesia catalana firma un acuerdo con la Generalitat para ceder patrimonio eclesiástico destinado a vivienda social 

Vista de varios bloques de viviendas en construcción
Crisis vivienda

¿Cuál es la situación de la vivienda en España y qué ha cambiado tras las promesas del Gobierno?

El notario en el móvil
Trámites online

El notario online: así funcionan las escrituras y trámites por videoconferencia

Bombero al lado de un camión de bomberos
Empleo

Nuevas oposiciones publicadas en el BOE en febrero 2026: educación, sanidad, bomberos y otras vacantes disponibles

El inicio de este mes ha traído consigo una amplia convocatoria que abre nuevas puertas tanto para opositores como para quienes desean acceder al empleo público por primera vez.

Óscar Puente
Transportes

Adif da por reparada la vía en Adamuz y se prepara para reanudar el trayecto Madrid-Sevilla este martes

El ministro de Transportes avanzó este lunes que la línea de alta velocidad reabrirá "mañana o pasado" tras casi un mes cerrada por los daños provocados en el fatal accidente de Adamuz.

Pedro Sánchez en la presentación de España Crece

Pedro Sánchez anuncia la movilización de hasta 23.000 millones para construir hasta 15.000 viviendas al año

Ángela Hernández, portavoz sindicato Amyts

Ángela Hernández, portavoz del sindicato Amyts, ante la huelga de médicos: "El ministerio ha decidido no escucharnos"

Manifestación de médicos previa a la huelga de la semana próxima

Los médicos arrancan su primera semana de huelga, estas son sus exigencias

Publicidad