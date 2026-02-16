¿Es posible dejar herencia a un perro? Esto es lo que dice la ley

En España ya hay más de diez millones de perros. Una cifra que supera con creces al número de niños menores de 14 años que hay en nuestro país. Además, las mascotas ya son consideradas una parte fundamental de la familia, como un amigo, un hermano o incluso para muchos como un hijo más. Por eso nos preguntamos, si sería posible también dejarle a un perro parte de nuestra herencia.

¿Pueden heredar los perros?

Los abogados expertos nos cuentan que en España ahora mismo no es legal dejar herencia a alguien que nos ea una persona, es decir, no está permitido dejarle bienes en herencia a un perro o a cualquier otra mascota, aunque sentimentalmente sea parte de tu familia. Ahora bien, la ley si que contempla posibles fórmulas y cláusulas que permitiría al perro disfrutar de una posible herencia llegado el caso. Los abogados nos cuentan que en nuestro testamento sí que podemos incluir una formula que sería dejar bienes a una persona encargada de cuidar al animal. En esta situación, el heredero quedaría supeditado al cuidado de ese animal para poder recibir y disfrutar de esos bienes. Así de forma indirecta el perro se beneficiaria de la herencia que su dueño ha dejado recogida en el testamento.

¿Podemos dejar a nuestro perro como herencia?

No solo nos preguntamos si un perro puede heredar, también nos surge la duda de si podemos dejar a nuestra mascota como herencia si nos pasa algo. La ley sí que lo contempla, pero según los expertos, aunque quede recogido como tal en el testamento, los herederos de la mascota no estarían obligados a cuidarla por ley. También es cierto que depende mucho de los casos y de la situación personal en la que quede cada testamento.

La ley también recoge que hacer en caso de conflicto familiar por heredar a una mascota. En este caso siempre actuaría un juez, que dictaminaría quién se quedaría al perro. Sea como sea, los abogados nos recomiendan siempre dejarlo todo por escrito y en manos de una persona de confianza para evitar, en la medida de lo posible, posibles conflictos familiares derivados de una mascota.

