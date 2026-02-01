Un muerto tras una reyerta con varias personas implicadas en Mérida

La Policía Nacional está investigando la muerte de un hombre de 41 años en la madrugada de este domingo tras una reyerta en la zona de Bodegones, en Mérida. La víctima ha resultado herida por arma blanca en el transcurso de una pelea con "varios" implicados, hechos que en este momento se están investigando. Concretamente, y tal y como han podido confirmar fuentes cercanas de la víctima, se trata de un hombre colombiano, que vivía en la zona de San Luis y que trabajaba como repartidor. Asimismo, los agentes ya han detenido a dos personas por estos hechos y han decretado el secreto de sumario por este caso.

Los hechos han sucedido alrededor de las cinco de la mañana cuando varios vecinos se han alertado tras observar una fuerte presencia policial en dicha zona, que continúa acordonada. Según el diario 'El Periódico de Extremadura', se han producido en la calle JuanAntonio de Vera Zúñiga y Figueroa cuando se ha iniciado una pelea entre varios hombres.

Como consecuencia del enfrentamiento, uno de ellos ha resultado gravemente herido y ha muerto poco después.

Un hombre se presenta en un centro de salud de Mérida con dos heridas de bala

Agentes de la Policía Nacional de Mérida investigaron un hecho delictivo relacionado con un hombre que acudió a principios del pasado mes de septiembre a un centro de salud de la ciudad con dos heridas de bala.

Según indica la Policía Nacional, se trataba de un varón nacido en el año 1977 que mostraba dos balazos en una pierna. Tras llegar al centro de salud, el personal le atendió y lanzó un aviso a la Policía Nacional, que en ese momento puso en marcha una investigación. Fuentes policiales señalan que, por el momento, se desconoce si hay un origen delictivo en estos hechos, pero tampoco se descarta ninguna hipótesis.

Dos heridos por un atropello en la barriada de San Lázaro

Unido al anterior, durante la Feria de Mérida, dos personas resultaron heridas después de que las atropellasen en la barriada de San Lázaro. La Policía Nacional detuvo a dos hombres, de 20 y 23 años, como autores de este incidente después de que acudieran a comisaría a prestar declaración. Según su versión, tuvo lugar una pelea en el recinto ferial, tras lo que se fueron a su casa. Pero se vieron rodeados por un grupo de personas, entre las que estaban con las que habían discutido. Ante el miedo a ser agredidos, arrancaron el coche y se fueron del lugar, alcanzando a una persona.

