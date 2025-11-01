Un joven de 19 años en estado crítico tras una reyerta esta madrugada en la Playa de las Américas, Tenerife

Un joven de 19 años ha sufrido diversos traumatismos de carácter crítico a causa de una reyerta en la madrugada de este sábado en Playa de las Américas, en el sur de Tenerife. El aviso se produjo a las 06:13 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias 112 fue informado de que un joven necesitaba asistencia sanitaria tras ser agredido por varias personas en la zona de ocio de este enclave turístico, informa EFE.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) acudió de inmediato al lugar para atender al joven, que se encontraba herido de carácter crítico. Consiguieron estabilizarlo y trasladarlo en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Nuestra Señora de Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife. Los agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local realizaron las correspondientes diligencias y colaboraron para esclarecer los hechos.

Herido grave tras un apuñalamiento en Granada

Desafortunadamente, el de Tenerife no ha sido el único altercado de este sábado. En Granada, un hombre de 30 años ha tenido que ser ingresado en un hospital en estado grave tras sufrir una puñalada en el pecho, a la altura del corazón, y en un brazo. Los autores aún no han sido detenidos, pero se conoce que tenían una edad similar.

Según han informado fuentes de la Policía Nacional a EFE, que ya están trabajando en la investigación, el suceso ha ocurrido alrededor de las 8:00 horas de este sábado em una plaza del distrito Centro, en la capital granadina. Un testigo que ha presenciado los hechos ha declarado que los dos individuos, de unos 30 años, abordaron a la víctima, insultándole y finalmente atacándole con un arma blanca. Después de la agresión los atacantes huyeron.

Sanitarios del 061 han atendido al hombre en el lugar de los hechos, donde ha sido estabilizado antes de su evacuación en estado grave al hospital. La Policía Nacional investiga los hechos sin que de momento se hayan registrado detenciones y, aunque se desconocen las causas del apuñalamiento, podría enmarcarse en disputas previas por el elevado número de antecedentes de la víctima.

