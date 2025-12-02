Alejandro Villena, psicólogo, sobre la trágica muerte de las dos menores en Jaén: "Hemos fallado en proteger a la infancia y como sociedad"

La trágica muerte de las dos chicas adolescentes de 15 y 16 años en el Parque de la Concordia ha sacudido Jaén. El suceso ocurrió la madrugada del pasado 29 de noviembre. Según recoge Efe, la Policía Nacional mantiene abiertas "todas las líneas de investigación" aunque se sigue manteniendo el suicidio como principal hipótesis.

Poniendo el foco en la salud mental, desde 'Noticias de la Mañana' con Manu Sánchez, hemos hablado con el psicólogo Alejandro Villena. "Creo que este es un claro ejemplo de que hemos fallado como sociedad, hemos fallado en proteger a la infancia. No podemos olvidar que una niña que se quiere suicidar, no es una niña que quiera acabar con su vida, es una niña que quiere acabar con el sufrimiento que tiene dentro", ha declarado el experto.

Uno de cada cuatro jóvenes sufre soledad no deseada

Asimismo, Villena ha dado dos datos con los que da una radiografía perfecta de cómo es la situación de salud mental en nuestro país: uno de cada cuatro jóvenes sufre soledad no deseada y en España hay seis psicólogos por cada 100.000 habitantes. "Necesitamos un sistema de protección más fuerte y hay que poner el debate sobre la salud mental en el centro" ha señalado.

Para más énfasis en este asunto, el psicólogo ha contado que los ingresos hospitalarios han aumentado en la última década, entre otros motivos, por depresión, intentos autolesivos o trastornos relacionados con la alimentación. "Nos preocupa ver que hay mucho malestar y que los adolescentes están sufriendo y no tienen herramientas para poder gestionar toda esa frustración. Eso es un reflejo de que no estamos invirtiendo en la prevención y en la inteligencia emocional", ha apuntado.

"Es un evento muy traumático para lo que nadie está preparado"

En lo que respecta a la angustia que están viviendo las familias de las jóvenes, Alejandro Villena ha asegurado lo más probable estén sufriendo también por la mediatización del caso. "Los profesionales tenemos que ser cautos con no sobre interpretar, pero vivir una situación así produce síntomas de shock, de negación y es un evento muy traumático para lo que nadie está preparado y más cuando se les está retraumatizando constantemente en toda la información que ofrecen".

Lo que está claro es que el uso de las nuevas tecnologías como los teléfonos móviles interfieren en la salud mental. "Hace unos años veíamos a gente fumando en el médico y nos parecía una barbaridad. Espero que dentro de diez años nos lo parezca ver a un niño en el parque con el teléfono móvil" ha expresado.

"Hay un aumento de la soledad y del aislamiento por el acceso temprano a las pantallas"

Además, el profesional ha detallado que "la evidencia científica nos indica que hay un aumento de la soledad, del aislamiento, de la ansiedad y la depresión por este acceso temprano a las pantallas porque lo utilizan como un chupete digital y no aprendemos a gestionar nuestras emociones". El uso de estas tecnologías también deterioran el escenario del acoso, ya que mantiene un sufrimiento constante, "algo que es insostenible para un adolescente".

Con toda esta coyuntura, Alejandro Villena defiende un protocolo integral para tratar todos estos casos: "Tenemos que tener a profesionales cualificados en nuestros centros ya que hay muchas variables que están implicadas y algunas dificultades que tienen que ver con la psicopatología, con la falta de gestión de emociones. También hay factores familiares que influyen. Entonces, tenemos que tener muy buena evaluación para tener un protocolo progresivo, de seguimiento y que aborde todas las variables que puedan estar implicadas"

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.