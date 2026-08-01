Efemérides de hoy 1 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 1 de agosto?

El 1 de agosto de 2013, el Servicio Federal de Migración de Rusia otorga asilo político temporal a Edward Snowden, encargado de revelar al mundo la red de espionaje masivo y recolección de datos desarrollada por Estados Unidos: el programa PRISM. El sistema se encargaba de recopilar información que obtenía directamente de Google y Facebook, con y sin el consentimiento de las tecnológicas. También demostró que el GCHQ (Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno) de Reino Unido, con la ayuda de la NSA (Agencia de Seguridad Nacional) de EE. UU., captó todos los registros que circulaban por los cables submarinos de comunicaciones de todo el mundo.

Snowden trabajó en distintos puestos dentro de los centros de inteligencia de Estados Unidos, lo que le permitió acceder a esta información que posteriormente filtraría a la prensa. Fue experto en seguridad técnica en la CIA entre 2006 y 2009, pero acabaría dejando el puesto; posteriormente sería administrador de sistemas de la NSA contratado por Dell entre 2009 y 2012. Por último, trabajó para la consultora Booz Allen Hamilton, también al servicio de la NSA. Estos puestos fueron clave para la revelación final, la que le acabó convirtiendo en objetivo del Gobierno del país norteamericano al considerarle un traidor por supuestamente haber revelado secretos ante los enemigos de EE. UU.

Un 1 de agosto, pero de 1981, la MTV (Music Television) realiza su primera emisión a las 00:01 en la franja horaria de la Costa Este de Estados Unidos (UTC-04:00). Las primeras imágenes que la cadena emitió fueron un montaje del despegue y alunizaje del Apollo 11 junto al logo de la emisora, para que justo después una voz en off anunciara “ladies and gentleman, rock n’ roll”, dando paso así al primer videoclip televisado por la MTV. No fue otro que la canción “Video Killed the Radio Star” de The Buggles, una clara declaración de intenciones de la cadena de posicionarse como un rival comercial directo de las radiofórmulas.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 1 de agosto y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 1 de agosto?

1595.- Perece en la horca Gabriel Espinosa "el pastelero de Madrigal", célebre por hacerse pasar por el rey Sebastián de Portugal.

1704.- En el contexto de la guerra de Sucesión española, comienza el asedio a Gibraltar del contraalmirante Rooke y su escuadra angloholandesa.

1774.- El teólogo, químico y autor inglés Joseph Priestley descubre el oxígeno aislándolo en su estado gaseoso

1834.- Abolición de la esclavitud en todos los territorios dependientes de Gran Bretaña.

1927.- Varias unidades del Ejército se rebelan en Nantchang (provincia china de Kiangsi), lo que se conmemora anualmente como la fundación del Ejército Popular o Rojo chino.

1966.- El teniente Yakubu Gowon toma el poder de Nigeria tras un golpe de Estado.

1976.- Se clausuran en Montreal los XXI Juegos Olímpicos, en los que destaca la gimnasta rumana Nadia Comaneci.

1980.- Los marqueses de Urquijo son asesinados en su chalé de Somosaguas (Madrid).

1984.- Comienza en Uruguay la liberación de guerrilleros tupamaros presos, tras así pactarlo el Gobierno militar y los grupos políticos.

1996.- George R.R. Martin publica por primera vez en Estados Unidos el primer volumen de "Juego de tronos".

2003.- Muere la actriz francesa Marie Trintignant, tras varios días en coma, a consecuencia de los golpes que le propinó su pareja el cantante Bertrand Cantat.

¿Quién nació el 1 de agosto?

1929.- Iñigo Cavero, político español.

1910.- Gerda Taro, alemana, pionera del fotoperiodismo de guerra.

1936.- Yves Saint Laurent, modisto francés.

1948.- Carmen Lomana, socialité española.

1950.- Loles León, actriz española.

1960.- Marta Chávarri, socialité española.

1965.- Sam Mendes, cineasta británico.

1978.- Begoña Maestre, actriz española.

¿Quién murió el 1 de agosto?

30 a.C.-Marco Antonio, militar y político romano.

1714.- Ana Estuardo, primera reina de Gran Bretaña.

2003.- Marie Trintignant, actriz francesa.

2009.- Corazón Aquino, expresidenta de Filipinas

2018.- Celeste Rodrigues, fadista portuguesa.

2022.- Emilio Ontiveros, economista español.

2025.- Glòria Rognoni, actriz y directora teatral española.

¿Qué se celebra el 1 de agosto?

Hoy, 1 de agosto, se celebra el Día Mundial de la Alegría.

Horóscopo del 1 de agosto

Los nacidos el 1 de agosto pertenecen al signo del zodiaco Leo.

Santoral del 1 de agosto

Hoy, 1 de agosto, se celebra san Pedro Fabro y las santas Fe, Esperanza y Caridad.