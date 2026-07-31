Noticias de hoy, viernes 31 de julio de 2026

La crisis migratoria, los incendios en España o la visita de Pedro Sánchez a Ceuta, entre las noticias más destacadas de este viernes 31 de julio.

Crisis migratoria

La crisis migratoria en Ceuta se ha agravado durante las últimas horas con una llegada incesante de miles de personas procedentes de Marruecos. La presión sobre la ciudad autónoma ha llevado al despliegue del Ejército, mientras las fuerzas de seguridad tratan de contener una situación que ha desbordado la capacidad de respuesta de las autoridades. Al mismo tiempo, Melilla ha cerrado su frontera después de que centenares de personas intentaran acceder también durante la noche.

Incendios en España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto fin a la emergencia nacional declarada por los incendios de Madrid y Ávila al rebajar de nivel 3 a nivel 2 su gravedad, devolviendo la gestión de ambos siniestros a las comunidades autónomas tras arrasar unas 70.000 hectáreas.

Sin embargo, la lucha contra el fuego está lejos de terminar. La atención se centra ahora en Zamora, donde el incendio de Fermoselle avanza con rapidez, mientras Castellón afronta horas decisivas para lograr estabilizar el fuego. En paralelo, Guadalajara encara la recta final de la extinción, León mantiene varios focos activos y Sevilla suma un nuevo incendio.

Pedro Sánchez en Ceuta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplaza de urgencia a Ceuta para seguir de cerca la evolución de la crisis migratoria que mantiene desbordada a la ciudad autónoma. En el viaje le acompaña el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Ocurre en un momento de máxima tensión, con miles de personas intentando acceder desde Marruecos y un importante despliegue de efectivos militares y policiales sobre el terreno para responder a la emergencia.

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