Ocho detenidos por apuñalar mortalmente a un hombre debajo de un puente en la autovía de Murcia

Ocho personas han sido detenidas por su presunta implicación en la muerte violenta de un hombre hallado bajo un puente de la autovía, en la zona de Barriomar (Murcia). La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para aclarar cómo ocurrió el crimen, y determinar el papel que desempeñó cada uno de los arrestados.

Según las primeras investigaciones, los detenidos, que son familiares entre sí, habrían actuado tras una discusión previa entre uno de ellos y la víctima. Los agentes sospechan que el hombre recibió más de una treintena de puñaladas antes de ser abandonado en el lugar.

El primer avisó llegó por parte de un vecino, poco después de las 23:30 horas del miércoles, al encontrar a un hombre inconsciente y cubierto de sangre. Al llegar al lugar, los sanitarios del 061 solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Hasta la zona también se desplazaron agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, que se hicieron cargo de la investigación. Posteriormente acudieron la autoridad judicial y el médico forense para realizar el levantamiento del cadáver, que fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Murcia para practicarle la autopsia.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional continúa recabando pruebas para esclarecer lo sucedido, y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los ocho detenidos.

Otros sucesos similares

Hace tan solo dos meses ocurría un suceso similar, pero esta vez en Almería, donde la Policía Nacional detenía a una mujer tras herir con un cuchillo de cocina a su pareja sentimental, en una vivienda situada en la avenida Cabo de Gata. Gracias a la rápida y decidida actuación de los agentes que acudieron al lugar de los hechos, lograron contener una grave hemorragia mediante la práctica de un torniquete de emergencia.

Durante la asistencia, la víctima se encontraba en estado de shock y, aunque no perdió la consciencia, a raíz de la pérdida de sangre empezó a mostrarse aturdido y a decir incoherencias. Posteriormente, la víctima fue evacuada al Hospital Universitario Torrecárdenas, donde fue atendida de las lesiones sufridas. Una vez recibió el alta médica, decidió abandonar el domicilio, recoger sus pertenencias y regresar a su país de origen, poniendo distancia con la agresora. a quien se le acusa de un delito de malos tratos y lesiones.