Más de 48.300 migrantes han sido devueltos a Marruecos tras la entrada masiva en Ceuta

Las autoridades españolas han devuelto a Marruecos a más de 48.300 migrantes que accedieron de forma irregular a Ceuta durante la crisis migratoria registrada en las últimas horas. Según datos facilitados por el Ministerio del Interior hasta las 18:00 horas de este viernes, la mayoría de las personas que cruzaron la frontera, ya han abandonado la ciudad autónoma, en el marco del operativo conjunto acordado entre España y Marruecos.

150 personas por minuto

El Gobierno central ha explicado que los retornos se están realizando a un ritmo aproximado de 150 personas por minuto, lo que ha permitido reducir de forma significativa la presencia de migrantes en las calles de Ceuta. No obstante, todavía permanecen miles de personas en distintos puntos de la ciudad, mientras continúa el dispositivo de seguridad desplegado para controlar la situación.

En la zona fronteriza del Tarajal, efectivos de la Guardia Civil y del Ejército mantienen un amplio operativo para evitar nuevas entradas por vía marítima. Según ha podido comprobar la agencia EFE, varios grupos de personas que alcanzaron la costa a nado, fueron interceptados por los agentes y dirigidos de nuevo hacia territorio marroquí.

La consecuencia de la entrada de migrantes en Ceuta

La entrada masiva de migrantes ha provocado una situación excepcional en Ceuta, donde numerosos establecimientos comerciales continúan cerrados y la actividad económica permanece prácticamente paralizada. La falta de servicios abiertos también ha influido en la decisión de muchos migrantes de regresar a Marruecos, al no poder acceder a recursos básicos como alimentación o alojamiento.

Entre las personas que han llegado a la ciudad se encuentran principalmente jóvenes, aunque también hay familias, mujeres embarazadas y un importante número de menores no acompañados. Estos últimos deberán recibir un tratamiento específico conforme a la legislación vigente, ya que su situación legal difiere de la del resto de migrantes.

El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) continúa completamente saturado debido al elevado número de llegadas. Mientras tanto, las administraciones trabajan para recuperar la normalidad, y gestionar una de las mayores crisis migratorias registradas en la frontera sur de España en los últimos años.

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