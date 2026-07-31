Cinco encapuchados asaltan una joyería en Barcelona y huyen del establecimiento en menos de un minuto

Los Mossos d'Esquadra investigan un atraco de película en la joyería José Luis, ubicada en el centro comercial Mataró Parc, en la ciudad de Mataró, Barcelona. Cinco encapuchados reventaron este jueves los cristales de la tienda con un palo de hierro, y no pasó ni un minuto hasta que salieron corriendo con todo lo que pudieron llevarse.

Un atraco fugaz que se produjo alrededor de las seis de la tarde, a plena luz del día y en uno de los momentos de más bullicio en el recinto. Al cabo de pocos minutos, las redes se inundaron de vídeos donde se puede ver cómo los cinco asaltantes salen corriendo del establecimiento al mismo ritmo que la persiana va bajando.

"Me estaba probando ropa y dijeron que habían robado a mano armada"

Un momento de caos y nervios entre los que se habían desplazado al centro comercial con la idea de pasar una tarde de compras tranquila. Ese fue el caso de Cati, una mujer que vivió en primera persona esta escena de película. Ha detallado que se estaba "probando ropa, cuando vinieron unas chicas asustadas diciendo que habían robado a mano armada".

Cati asegura que se quedaron encerrados "un buen rato" en la tienda por protocolo y confirma que no saber qué estaba pasando fuera provocó muchos "nervios" y "miedo" entre las clientas.

En un primer momento, se escucharon unos golpes fuertes que algunos confundieron con disparos de pistola, algo que posteriormente se desmintió, pero que causó un mal rato a los que se encontraban dentro del recinto.

María José vio a los cinco encapuchados en acción. "Gente llorando, chillando, yo tenía una ansiedad que me quería ir", relata. Según ha confirmado, esta noche "no podía dormir" del susto.

Otro testigo fue Ian, quien señala que "ya había pasado más veces" en este mismo centro comercial, "pero no a plena luz del día". A este vecino también lo encerraron junto con más personas "al final de la tienda", y salieron todos "por la puerta de emergencia".

Por otro lado, una de las trabajadoras de la joyería tuvo que ser atendida al sufrir un ataque de angustia. Posteriormente, y después de recibir un aviso, los Mossos y la Policía Local de Mataró se desplazaron en varios vehículos y acordonaron el área.

Los ladrones abandonaron el centro en un coche que los estaba esperando, según confirma la Televisió de Mataró. Todavía se desconoce el valor del botín y las piezas que han robado. La investigación sigue abierta y los agentes continúan buscando a los atracadores.