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El activista saharaui Taleb Alisalem avisa: "Podremos vernos ante un conflicto geopolítico"

El defensor de los derechos del pueblo saharaui sostiene que la llegada masiva de migrantes responde a un objetivo geopolítico y reclama una respuesta "contundente" por parte de España y la Unión Europea.

Entrevista crisis migratoria

Entrevista al activista saharaui Taleb Alisalem | Antena 3 Noticias

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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La crisis migratoria que vive Ceuta ha reavivado el debate sobre el papel de Marruecos en la gestión de los flujos migratorios. El activista saharaui Taleb Alisalem asegura que la situación actual no responde únicamente a un fenómeno migratorio, sino que forma parte de una estrategia planificada con fines políticos y geoestratégicos.

Alisalem, que lleva años denunciando esta situación, sostiene que las advertencias realizadas en el pasado fueron desoídas. "Llevo años avisando de esto. Se nos acusaba los que llevábamos avisando durante años como si estuviésemos paranoicos y exagerados y siempre he defencido que no es una cuestión de inmigración, no es una cuestión de refugiados o de personas, exiliados políticos o personas que huyen de la guerra es una operación perfectamente preparada y organizada con un objetivo geopolítico por parte del régimen marroquí".

"No es un episodio aislado"

Para el activista, lo ocurrido estos días en la frontera de Ceuta no constituye un hecho puntual. A su juicio, forma parte de una dinámica que podría repetirse si no cambia la respuesta política hacia Marruecos.

"Lo que estamos viendo solo un capítulo de otros que hemos visto y otros que lamentablemente veremos mientras no haya una respuesta contundente que es lo que hay que hacer con Marruecos", afirma. En su opinión, la falta de consecuencias tras episodios anteriores ha permitido que esta estrategia continúe desarrollándose.

Recuerda la condena del Parlamento Europeo

Durante su intervención, Alisalem recordó que el Parlamento Europeo ya condenó en 2021 el uso instrumental de la migración con fines políticos. Según explicó, aquella resolución supuso un precedente relevante en las relaciones entre la Unión Europea y Marruecos.

"De hecho todo esto ha sido condenado no es que lo digamos nosotros le 2021 el Parlamento Europeo votó una condena por primera vez la historia a Marruecos, en la que decía literalmente que condenaban a Marruecos por instrumentalizar a las personas migrantes como hoja de presión política".

Críticas al Gobierno español

El activista también cuestionó el discurso del Ejecutivo español sobre la relación bilateral con Marruecos. Frente a las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que ha defendido la cooperación entre ambos países, Alisalem sostiene que esa estabilidad es solo temporal.

"Mientras tanto, el ministro de exteriores español habla de unas relaciones excelentes de cooperación, yo siempre defiendo que con Marruecos no hay cooperación y no hay buena relación, con Marruecos hay pequeñas treguas hasta la próxima crisis". Además, advierte de que, si la situación no cambia, "lamentablemente yo creo que la situación irá a mucho peor y podremos vernos ante un conflicto, quizás geopolítico, incluso más allá que sea incontrolable".

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