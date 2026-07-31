Ducharse con gel y champú en la playa puede ocasionar una multa de 750 euros

Uno de los destinos ideales para visitar en verano son las playas, y una práctica que se suele realizar es lavarse en las duchas de estas para combatir el calor propio de estas alturas del año. Sin embargo, no es conocido por todos las normas que regulan el espacio de estos lugares públicos.

Lavarse con jabón y champú en las duchas de la playa es ilegal en todas las playas españolas basándose en la Ley de Costas 22/1988. Esto también se aplica al lavado con jabón en el agua del mar. Esta prohibición supondría una multa que puede alcanzar los 750 euros en algunas zonas del país. Las playas en España son mantenidas por los municipios individuales, lo que significa que puedan regular su uso a través de sus propias ordenanzas.

Las sanciones por esta infracción varían en función de la normativa de cada localidad, algunas ciudades ya contemplan sanciones específicas como en San Sebastián, que las multas por este comportamiento están entre 50 y 200 euros, mientras que en Tarifa, la sanción asciende hasta los 750 euros.

Sin embargo, este no es el único motivo por el que los bañistas pueden ser sancionados, ya que depende del tipo de infracción y de la gravedad del mismo. Si el ayuntamiento considera que se trata de una sanción leve, las penalizaciones pueden variar entre 50 y 250 euros.

El motivo

La razón es el ecológica, ya que el uso de champús y jabones en las duchas puede hacer que los nitratos y fosfatos de los productos acaben en el agua marina. Esto provocaría que se formen manchas por la proliferación de las algas unicelulares, y que el agua se vuelva turbia. De esta manera, para evitar que pase, además de evitar el uso de estos productos, habría que conectar las duchas a la red de alcantarillado.

El jabón tiene un impacto negativo en la vida marina, ya que muchos de los fosfatos funcionan como fertilizante que causa daño en los seres que componen esa vida marina. Además, el uso de duchas está pensado únicamente para retirarse la arena después de un día de playa. Si se usa como ducha, el consumo de agua se dispara en un uso para el que no está pensado.

Otras sanciones

Arrojar colillas, dejar cáscaras de pipas y otros frutos secos y basura en la playa, pueden acabar en una multa de hasta 300 euros. Las infracciones más graves pueden acarrear multas de hasta 900 euros.