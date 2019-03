Muere un rumano electrocutado mientras intentaba robar cobre

Juan, un hombre rumano ha muerto electrocutado al intentar robar un cable de cobre de una cementera abandonada, lo que no sabía es que seguía teniendo corriente eléctrica. Su mujer lamenta su muerte "No se a lo que hecho mano, cuando escucho que me hace ay, ya estaba tirado en el suelo"

Juan recibió una descarga de 20.000 voltios y cuando llego la ambulancia no se pudo hacer nada por salvarle la vida. A pesar de que la cementera estaba cerrada es muy facil entrar por que la valla está rota. Los trabajadores de la zona aseguran que los robos de cobre están a la orden del día.