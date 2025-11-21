Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere una persona y otra resulta herida muy grave en un incendio en un parque de Alcalá de Henares

El fuego se ha originado a pocos metros de una comisaría de Policía Municipal y Nacional.

Muere una mujer y un hombre sufre quemaduras graves en un incendio en un parque de Alcal&aacute; de Henares (Madrid)

Muere una mujer y un hombre sufre quemaduras graves en un incendio en un parque de Alcalá de Henares (Madrid)EUROPAPRESS

Publicado:

Una mujer ha muerto este viernes por la tarde y un hombre de 70 años ha sido trasladado muy grave en helicóptero al hospital madrileño de La Paz a causa de las quemaduras provocadas por un incendio en un parque de Alcalá de Henares (Madrid).

Según ha confirmado Emergencias 112 a EFE, los sanitarios del Summa desplazados hasta el lugar de los hechos tan solo han podido certificar la muerte de la mujer, mientras que el hombre se encontraba muy grave con quemaduras en más del 90% de su cuerpo.

A pocos metros de una comisaría de Policía Municipal y Nacional

El fuego se ha originado a pocos metros de una comisaría de Policía Municipal y Nacional. Los efectivos de Bomberos de la Comunidad de Madrid han conseguido sofocarlo a su llegada.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación, aunque fuentes de la Jefatura han apuntado a EFE que las primeras pesquisas apuntan a que el fuego se ha originado en una infravivienda que hay en el parque y que podría haberse iniciado de forma accidental por un camping gas.

Incendio en la cumbre del clima de la ONU

Este jueves, se conocía que la Cumbre climática de la ONU, también conocida como COP30, celebrada en la ciudad brasileña de Belém, se vio interrumpida a causa de un incendio. Las llamas obligaron a que cientos de personas tuvieran que ser evacuadas del recinto.

El fuego amenazó a la denominada Zona Azul, administrada por las Naciones Unidas, y donde están las salas de reuniones y los diversos pabellones. No obstante, los bomberos consiguieron controlarlo rápido y no hubo heridos.

