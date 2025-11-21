Accidente minero en Asturias: al menos dos trabajadores atrapados tras un derrumbe en Cangas del Narcea

Los servicios de emergencia del Principado de Asturias se han activado tras recibir una llamada desde la explotación minera de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea. Segú informan desde 'La Nueva España', el aviso, realizado por un trabajador en la tarde de este viernes, alertaba de que al menos dos compañeros (y posiblemente un tercero) habían quedado atrapados en el segundo nivel de la mina, a un kilómetro y medio, aproximadamente, de la boca de la explotación.

Hasta la zona se están desplazando equipos de rescate, entre ellos una ambulancia y el helicóptero del SEPA. También se ha movilizado a la Brigada de Salvamento Minero de Hunosa, que atraviesa un momento delicado tras la dimisión en bloque de sus miembros por impagos y falta de atención por parte de la empresa pública. A pesar de esta situación, los brigadistas han acudido de inmediato para participar en el rescate.

Fuentes conocedoras del accidente señalan al medio local que el hundimiento podría haberse producido en la zona de la rampa, dejando incomunicados a los mineros atrapados. Por ahora no se ha podido confirmar su estado y los equipos de rescate están intentando establecer contacto con ellos por todos los medios disponibles.

La mina opera con los permisos en regla

La explotación de Vega de Rengos, gestionada por Tyc Narcea, se dedica a la extracción de antracita y cuenta con todos los permisos necesarios del Principado. La actividad fue reactivada hace unos meses, después de que una suspensión cautelar llevara a la plantilla a manifestarse al considerar injusta la paralización. Tras revisar la documentación, la Administración autonómica confirmó que la mina cumplía con los requisitos para retomar la extracción de carbón.

Este nuevo incidente llega cuando aún sigue muy presente la tragedia ocurrida en Degaña, en el suroccidente asturiano, donde cinco mineros murieron en Cerredo. Aquel caso continúa bajo investigación, ya que, a diferencia de Vega de Rengos, la mina no contaba con permiso para extraer carbón, pese a los indicios de que seguía operando.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.