En menos de un mes

Incendio en el restaurante Normal de los hermanos Roca: las llamas golpean su negocio por segunda vez

Se trata del segundo incendio que sufre uno de sus establecimientos en menos de un mes. El anterior ocurrió el pasado 4 de noviembre en el icónico Mas Marroch.

Bomberos de la Generalitat.

Bomberos de la Generalitat.EFE

Beni López
Publicado:

Los Bomberos de la Generalitat han conseguido acabar con el incendio del restaurante Normal, de los hermanos Roca. El establecimiento se encuentra ubicado en el Barri Vell de Girona.

Este suceso se constituye como el segundo incendio que se produce en un mes en un establecimiento de dichos chefs tras el incendio de la cúpula de madera del restaurante Mas Marroch en la localidad gerundense de Vilablareix. En ambos casos, no ha habido daños personales.

Las llamas han afectado a la campana extractora, la chimenea y algunos materiales, según han informado fuentes del cuerpo de Bombers de la Generalitat a Europa Press. El aviso se ha producido a las 00:16 horas y se han movilizado hasta seis dotaciones de estos efectivos. Ha sido a las dos de la madrugada cuando el local estaba ventilado y se inició la revisión de los pisos superiores, según El Periódico.

A la llegada de los efectivos, muchos vecinos han evacuado sus viviendas por su cuenta y han acabado sacando a todo el mundo, salvo a una persona con movilidad reducida que quedó confinada en su casa ubicada en un cuarto piso.

A través de la inspección pertinente, se han encontrado restos de brasas activas en la chimenea que han terminado de extinguir, según detalla el mismo medio. Además, los servicios de emergencia han avisado a las compañías de suministro y han procedido al cierre de las llaves de paso. Asimismo, se han desplazado hasta el lugar del incendio la Policía Municipal de Girona y el SEM.

"Estamos todos bien"

El equipo del restaurante ha detallado que están "todos bien". "Permaneceremos cerrados hasta que podamos reabrir, lo antes posible" han avanzado el establecimiento gastronómico a través de las redes sociales.

Además, desde la red social X, Josep Roca ha afirmado que a pesar de que le "sabe mal la molestia a los vecinos",no hay daños graves que no se puedan arreglar.

El incendio de la cúpula del restaurante Mas Marroch

Fue durante la madrugada del pasado 4 de noviembre cuando las llamas dañaron al restaurante y espacio de eventos Mas Marroch. Un vecino alertó de que las llamas estaban consumiendo la cúpula de madera del ágora: una estructura de 26 metros de diámetro y 10 metros de altura rodada de una zona de bosque. Tal y como recoge el Diari Ara, se quemó una tercera parte del salón de banquetes y afectó a un almacén.

El fuego, que comenzó a las 4:30 de la mañana, se estabilizó a las siete. Un incendio que tampoco dejó heridos.

