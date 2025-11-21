Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La Ertzaintza busca un pastor desaparecido en Aizkorri, Gipuzkoa

La familia dio el aviso después de que el hombre, de 77 años, no volviera con su rebaño de ovejas.

La Ertzaintza busca un pastor desaparecido en Aizkorri por el temporal

La Ertzaintza busca un pastor desaparecido en Aizkorri por el temporalErtzaintza

Neila Gallego
Publicado:

La Ertzaintza busca a un pastor desaparecido en la zona guipuzcoana de las Campas de Urbia. El hombre, de 77 años, permanece desaparecido desde el jueves cuando supuestamente iba a volver con su rebaño de ovejas en la falda sur de Aizkorri.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, agentes de la sección de montaña de la Unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza han reanudado las labores de búsqueda. Destacan que "las condiciones de nieve en la zona hacen muy complicada la búsqueda", en la que participan especialistas de montaña de la UVR.

La familia dio aviso el jueves sobre las 20:00 horas porque no tenían noticias del hombre, que tenía que haber bajado de las Campas de Urbia por las minas de Katabera hacia la zona de Brinkola.

El temporal dificulta la búsqueda

La Ertzaintza se dirigió al lugar y buscó durante la noche al hombre, así como en diversas bordas de los alrededores en la misma zona de Urbia.

"La @ertzaintzaEJGV reanuda las labores de búsqueda de un pastor desaparecido ayer en las Campas de Urbia, en la zona guipuzcoana", ha informado SOS Deiak 112 en X.

Sin embargo, las condiciones de ventisca y nieve interrumpieron la búsqueda hasta la mañana de este viernes en la que se ha retomado por parte de los y las especialistas de montaña, junto a una patrulla rural de la Ertzain-etxea de Oria, bajo la coordinación de una técnico de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco.

