Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Ceuta

Denuncian a un anestesista por extirpar el ovario equivocado y dejar sin descendencia a una paciente tras falsificar su firma

La paciente acusa a un anestesista de falsificar un consentimiento clave que derivó en la extirpación de su ovario sano. A su vez, la intervención provocó una hemorragia severa que casi le cuesta la vida.

Imagen de archivo del Hospital Universitario de Ceuta.

Imagen de archivo del Hospital Universitario de Ceuta.Ministerio de Sanidad

Publicidad

Irene Delgado
Publicado:

Una mujer identificada como V.A.R.R. declaró este miércoles en el Juzgado de Instrucción número 4 de Ceuta en el marco de la denuncia presentada contra un anestesista del Hospital Universitario de la ciudad autónoma.

Según recoge El Pueblo de Ceuta, la paciente sostiene que nunca firmó el consentimiento informado del 23 de abril de 2021, documento que habría permitido la extirpación del ovario derecho, el único sano, en una operación prevista para intervenir el izquierdo, que era el que presentaba patología.

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) está también encausado como responsable civil subsidiario y podría afrontar una indemnización si el proceso concluye con sentencia condenatoria.

Años de estudios médicos que señalaban solo al lado izquierdo

La historia clínica reconstruida por la afectada muestra que desde 2019 todas las pruebas apuntaban siempre al ovario izquierdo: ecografías, TAC, resonancias y analíticas, con un CA 125 que llegó a 316,7. El quiste creció hasta los 10 x 6 centímetros y durante dos años provocó dolores incapacitantes. La única intervención autorizada mediante el consentimiento firmado el 8 de abril de 2021 era una anexectomía izquierda por laparoscopia.

Sin embargo, el 27 de abril la operación concluyó con la retirada del ovario y la trompa derechos. Según la ginecóloga, "todas las pruebas estaban erróneas y al revés". El informe patológico posterior determinó que lo extirpado era un "quiste luteínico hemorrágico", un proceso fisiológico previo a la menstruación.

Consecuencias físicas, emocionales y reproductivas

La intervención provocó una hemorragia severa que casi le cuesta la vida. Al perder el único lado sano que les quedaba, la pareja quedó sin posibilidad de tener hijos de forma natural. La recuperación fue lenta y dolorosa, y la explicación ofrecida en la consulta privada del 26 de mayo, en la que la doctora calificó la operación de "muy complicada", no coincidía con la versión defendida inicialmente.

La reclamación presentada en el HUCE fue rechazada, afirmando que la cirugía transcurrió "con normalidad" y "sin complicaciones", pese a lo reflejado en pruebas e informes.

El giro judicial: aparece un consentimiento que la paciente niega haber firmado

Tras un primer proceso por mala praxis que terminó sobreseído en 2023 y con un recurso desestimado en 2024, la Audiencia Provincial mencionó la existencia de un segundo consentimiento informado, el del 23 de abril, supuestamente firmado por la paciente. Ese documento fue determinante para considerar que la intervención podía modificarse "incluyendo modificaciones en la forma de realizar la intervención".

Fue entonces cuando, según ha comunicado El Pueblo de Ceuta, la letrada de V.A.R.R. detectó que ese consentimiento no figuraba en el historial de la paciente y que ella nunca acudió al HUCE ese día. Un perito calígrafo judicial confirmó después que la rúbrica no le pertenece.

Nueva causa abierta en 2025

En mayo de 2025, la afectada denunció al anestesista y al INGESA por la presunta falsificación. La jueza citó a las partes el 19 de noviembre de 2025. En la comparecencia, la paciente ratificó su versión y el médico se negó a responder a las preguntas de la acusación. Según ha informado El Pueblo de Ceuta, la mujer confía en que esta vía permita esclarecer la responsabilidad de un procedimiento que, a su juicio, acabó sin su consentimiento y con consecuencias permanentes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

DURAS IMÁGENES: Brutal paliza a una chica adolescente por parte de otras menores en La Palma

Antena 3 Noticias

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo del Hospital Universitario de Ceuta.

Denuncian a un anestesista por extirpar el ovario equivocado y dejar sin descendencia a una paciente tras falsificar su firma

Bomberos de la Generalitat.

Incendio en el restaurante Normal de los hermanos Roca: las llamas golpean su negocio por segunda vez

Un enfermo de ELA recupera la voz gracias a la Inteligencia Artificial

Un enfermo de ELA recupera la voz gracias a la Inteligencia Artificial

Brutal paliza a una adolescente en La Palma
Canarias

DURAS IMÁGENES: Brutal paliza a una chica adolescente por parte de otras menores en La Palma

Hallan el cadáver de un octogenario en un trastero en Málaga
Málaga

Encuentran el cadáver de un hombre de 80 años en estado de descomposición dentro de un trastero

Imagen de archivo de un niño en el dentista
Clínica dental

Muere una niña de 6 años tras someterse a un tratamiento dental en Alzira, Valencia

Otra menor de 4 años se encuentra ingresada después de acudir a la misma clínica dental privada.

Carlos Mazón, atendiendo el teléfono móvil en Les Corts
Inundaciones

El Dueño del Ventorro declara ante la jueza que Mazón y la periodista con la que comió salieron entre las 18:30 y las 19 horas del local

La jueza de Catarroja ha tomado declaración como testigo al dueño del restaurante 'El Ventorro' donde Mazón comió con la periodista Vilaplana el 29 de octubre de 2024 y también a Pérez Llorca que ha declarado que habló con el entonces President, pero no le dijo donde estaba.

Crimen chiloeches

El jurado popular declara culpables, por unanimidad, a los tres acusados del triple crimen de Chiloeches

Noticias de hoy

Noticias de hoy, viernes 21 de noviembre de 2025

Agresión sexual a estas dos activistas de Femen a las puertas de una misa por Francisco Franco

Agresión sexual a dos activistas de Femen a las puertas de una misa por Francisco Franco

Publicidad