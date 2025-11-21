Peligros
Los bomberos alertan del peligro de las regletas y la sobrecarga eléctrica
Es uno de los objetos más útiles del hogar, y, al mismo tiempo uno de los más peligrosos. Los bomberos insisten en la importancia de hacer un uso seguro y responsable de la electricidad en el hogar, especialmente en estas fechas.
Se aproxima la Navidad, y con ella las luces, adornos, calefactores, cocinas funcionando a pleno rendimiento y enchufes que no dan abasto. Es una época mágica, pero también una de las más propensas a los incendios domésticos. ¿El motivo? La sobrecarga eléctrica, especialmente en regletas y enchufes múltiples que, mal usados, pueden provocar calentamientos, cortocircuitos e incluso incendios.
Ante tanto ajetreo de cosas que enchufar, la solución no es conectar una regleta tras otra sin control, sino planificar bien el uso de los enchufes y asegurarse de no sobrecargar la instalación eléctrica.
Frente a este peligro, Miguel Sánchez, secretario general del Sindicato de Bomberos de Andalucía, ha dado algunas claves a Antena 3 Noticias para saber cómo actuar en caso de incendio en el hogar, especialmente por el uso de calefactores. Por ello, recomienda:
- No situar los calefactores, radiadores o braseros cerca de visillos, cortinas o muebles.
- No utilizarlos para secar la ropa.
- Extremar el cuidado en presencia de niños o mascotas.
- Estar siempre presente durante su uso y acordarse de desconectarlos al ir a dormir.
Además, recuerda que sobrecargar enchufes, regletas o ladrones supone un riesgo importante, ya que muchos incendios domésticos se originan por exigir demasiada potencia a un solo punto de conexión. Y advierte de que en caso de incendio eléctrico lo mejor es cortar la corriente si es seguro, utilizar un extintor de clase C nunca de agua, evacuar y llamar al 112 o al 080.
Por ello, recomienda evitar:
- Enchufar una regleta en otra. Una práctica muy habitual, pero extremadamente peligrosa.
- Conectar aparatos de alto consumo como estufas o braseros a una regleta común.
- Cables pelados o en mal estado.
- Cubrir la regleta con alfombras, muebles o cortinas. Necesitan ventilación.
- Manipular los aparatos o instalaciones con las manos mojadas o estando descalzos.
Además, desde el sindicato advierten de nuevas incidencias relacionadas con el mal uso de aparatos eléctricos. "Se ha puesto de moda un electrodoméstico llamado air fryer o freidora de aire, que tiene un alto consumo, en torno a 2800W", explica el secretario Miguel Sánchez. El problema, añade, es que muchas veces se conectan a regletas cuya capacidad es muy inferior, lo que puede provocar un sobrecalentamiento y ser origen de incendio. Por ello, recomienda adquirir estos aparatos en tiendas especializadas y no conectarlos junto a otros dispositivos de alto consumo.
También han detectado un hábito especialmente preocupante entre los más jóvenes: "Muchos cargan el móvil con cargadores comprados en bazares o tiendas no especializadas", lo que supone un riesgo añadido. A esto se suma que la carga, muchas veces rápida, se realiza por la noche y sin vigilancia, justo mientras duermen. "Ya se han dado varios casos de conatos de incendio", señala.
Por último, insisten en una recomendación clave: evitar manipular patinetes eléctricos o vehículos con batería y cargarlos siempre en el exterior y en zonas ventiladas. "Si una batería se incendia en el interior de una vivienda o en un espacio sin ventilación, las consecuencias pueden ser extremadamente peligrosas", advierten. Por ello, subrayan la importancia de seguir las indicaciones del fabricante y nunca cargar estos aparatos en pasillos, salones o habitaciones.
Porque con pequeños gestos como no sobrecargar los enchufes o revisar el estado de las regletas, podemos evitar grandes sustos. Porque en estas fechas, lo importante es celebrar… y hacerlo con seguridad.
