Los bomberos alertan del peligro de las regletas y la sobrecarga eléctrica

Se aproxima la Navidad, y con ella las luces, adornos, calefactores, cocinas funcionando a pleno rendimiento y enchufes que no dan abasto. Es una época mágica, pero también una de las más propensas a los incendios domésticos. ¿El motivo? La sobrecarga eléctrica, especialmente en regletas y enchufes múltiples que, mal usados, pueden provocar calentamientos, cortocircuitos e incluso incendios.

Ante tanto ajetreo de cosas que enchufar, la solución no es conectar una regleta tras otra sin control, sino planificar bien el uso de los enchufes y asegurarse de no sobrecargar la instalación eléctrica.

Frente a este peligro, Miguel Sánchez, secretario general del Sindicato de Bomberos de Andalucía, ha dado algunas claves a Antena 3 Noticias para saber cómo actuar en caso de incendio en el hogar, especialmente por el uso de calefactores. Por ello, recomienda:

No situar los calefactores, radiadores o braseros cerca de visillos, cortinas o muebles.

No utilizarlos para secar la ropa.

Extremar el cuidado en presencia de niños o mascotas.

Estar siempre presente durante su uso y acordarse de desconectarlos al ir a dormir.

Además, recuerda que sobrecargar enchufes, regletas o ladrones supone un riesgo importante, ya que muchos incendios domésticos se originan por exigir demasiada potencia a un solo punto de conexión. Y advierte de que en caso de incendio eléctrico lo mejor es cortar la corriente si es seguro, utilizar un extintor de clase C nunca de agua, evacuar y llamar al 112 o al 080.

Por ello, recomienda evitar:

Enchufar una regleta en otra. Una práctica muy habitual, pero extremadamente peligrosa.

Conectar aparatos de alto consumo como estufas o braseros a una regleta común.

Cables pelados o en mal estado.

Cubrir la regleta con alfombras, muebles o cortinas. Necesitan ventilación.

Manipular los aparatos o instalaciones con las manos mojadas o estando descalzos.

Además, desde el sindicato advierten de nuevas incidencias relacionadas con el mal uso de aparatos eléctricos. "Se ha puesto de moda un electrodoméstico llamado air fryer o freidora de aire, que tiene un alto consumo, en torno a 2800W", explica el secretario Miguel Sánchez. El problema, añade, es que muchas veces se conectan a regletas cuya capacidad es muy inferior, lo que puede provocar un sobrecalentamiento y ser origen de incendio. Por ello, recomienda adquirir estos aparatos en tiendas especializadas y no conectarlos junto a otros dispositivos de alto consumo.

También han detectado un hábito especialmente preocupante entre los más jóvenes: "Muchos cargan el móvil con cargadores comprados en bazares o tiendas no especializadas", lo que supone un riesgo añadido. A esto se suma que la carga, muchas veces rápida, se realiza por la noche y sin vigilancia, justo mientras duermen. "Ya se han dado varios casos de conatos de incendio", señala.

Por último, insisten en una recomendación clave: evitar manipular patinetes eléctricos o vehículos con batería y cargarlos siempre en el exterior y en zonas ventiladas. "Si una batería se incendia en el interior de una vivienda o en un espacio sin ventilación, las consecuencias pueden ser extremadamente peligrosas", advierten. Por ello, subrayan la importancia de seguir las indicaciones del fabricante y nunca cargar estos aparatos en pasillos, salones o habitaciones.

Porque con pequeños gestos como no sobrecargar los enchufes o revisar el estado de las regletas, podemos evitar grandes sustos. Porque en estas fechas, lo importante es celebrar… y hacerlo con seguridad.

