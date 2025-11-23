Un perro policía de la Guardia Civil detecta nueve millones y medio de efectivo en seis años

Sus cifras son de récord. Nueve millones y medio de papel moneda localizado. 40.000 kilómetros recorridos por todas las Comunidades Autónomas de España registrando inmuebles. Elegida como mejor perro de trabajo para representar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 2024.Casi siete años de servicio sin descanso. Junto con su Guardia Civil David, guía de Sami, la perra se ha convertido en una pesadilla para delincuentes con problemas para blanquear dinero.

Así actúa Sami

Sami es especialista en "mordidas" y esta última semana lo ha demostrado trabajando en varios registros de domicilios en la provincia de Toledo. Empieza su jornada a las cinco de la mañana y entra con su guía justo detrás de los GRS, Grupos de Reserva y Seguridad, de la Guardia Civil, encargados de realizar la primera entrada del registro. Sami tiene que inspeccionar en varios chalets, que están okupados. Uno de ellos con una plantación de marihuana en el piso superior. El olor a droga es insoportable, pero la perra ni se inmuta. El animal solo tiene interiorizado el olor a dinero. Está adiestrada para que ningún otro estímulo de distraiga en su búsqueda. Accede a un dormitorio y en el tercer cajón de una cómoda desvencijada encuentra una riñonera llena de billetes de 50 euros. ¡Bingo!. Sami recibe su premio, un juguete, y las felicitaciones de su guía. Su jornada no acaba en una vivienda tienen que continuar buscando dinero en seis viviendas más.

Especialista en blanqueo de capitales

David el guardia civil que hace binomio con Sami, explica que los registros en casas como las de esta operación, desordenadas, sin suelo, con armarios y cajones abiertos, son más difíciles que las de viviendas en las que todo está en orden, debido a la mezcla de olores. Aún así el trabajo es minucioso. La búsqueda empieza por las habitaciones superiores y se va bajando hasta patios, vehículos, si hubiera... La perra ha participado en operaciones con la Policía Judicial de la Guardia Civil, con los equipos de Información y con la UCO, Unidad Central Operativa. Es una perra especialista en blanqueo de capitales, que en seis años ha conseguido detectar casi diez millones de euros.

Se jubilará, pero tiene relevo

Hace unos meses le detectaron una enfermedad en los ojos llamada "Pannus". Es una inflamación de la córnea, que le estaba dejando ciega, pero aún así no ha dejado de ser efectiva y el tratamiento está funcionando. Sami ha sido elegida como perro de trabajo 2024 para representar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No le queda mucho tiempo para jubilarse con todos los honores. Mejor, verla en acción.

