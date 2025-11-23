Herido grave un joven drogado en Vallecas: el hombre intentó apuñalar a los agentes

Un hombre ha resultado herido grave por los disparos de dos policías que iban a reducirle y a los que trató de apuñalar cuando acudieron al domicilio en Vallecas en el que se encontraba. Concretamente, los agentes acudieron a la calle Peña de la Atalaya, donde residía el hombre, después de que varios vecinos alertaran del estado de agresividad del hombre.

Por el momento, las fuentes policiales matizan que siguen investigando todas las circunstancias de lo ocurrido en el centro de Vallecas, por lo que advierten de que aún es pronto para sacar una conclusión sobre su motivación.

En el momento en el que los agentes llegaron al domicilio del hombre, lo encontraron en un estado de gran agresividad y, aparentemente, bajo la influencia de sustancias psicotrópicas, por lo que también se baraja la posibilidad de que lo sucedido estuviese relacionado con esa circunstancia.

Para evitar ser reducido, el atacante trató de zafarse de los policías blandiendo un arma blanca, lo que llevó a los agentes a hacer uso de su arma táser, pero, al no ser suficiente y al estar siendo "acometidos gravemente", recurrieron entonces a sus otras armas y le dispararon, tal y como han citado varias fuentes.

Posteriormente, el hombre resultó herido y tuvo que ser trasladado con pronóstico grave al hospital Gregorio Marañón, donde permanecerá ingresado bajo custodia policial. Previamente a estos hechos y en las inmediaciones del domicilio de Vallecas al que acudieron los agentes, hubo un intento de apuñalamiento a unos viandantes sin graves consecuencias.

Herido grave un agente de la Policía Nacional tras ser apaleado por seis personas a la salida de un kebab en Vallecas

Un agente de la Policía Nacional resultó herido de gravedad el pasado 13 de noviembre después de ser agredido por un grupo de seis personas en el distrito de Puente de Vallecas, tal y como indicaron fuentes policiales. El agente, que se encontraba fuera de servicio, estaba cenando en un kebab de la calle de Puerto de Balbarán en el barrio de Entrevías cuando fue reconocido por varios individuos.

En el interior del local, una persona comenzó a insultarle después de identificarle como policía. Para evitar un altercado mayor, el agente decidió abandonar el establecimiento, pero al salir fue sorprendido por un grupo de seis o siete personas que le estaban esperando en la puerta. En ese momento, le propinaron una paliza que le dejó con un traumatismo craneoencefálico y varias lesiones en la zona lumbar mientras gritaban "ahora no eres tan valiente, madero de mierda".

Como consecuencia de la paliza, el policía perdió el conocimiento y tuvo que ser trasladado a un hospital. Según Jupol, su vida pudo peligrar de no haber sido por la rápida intervención de varios indicativos de Policía Nacional y Policía Municipal, así como de un equipo sanitario del SAMUR, que lo trasladó de urgencia al hospital.

Por esta agresión, la Policía Nacional ha detenido a dos de los presuntos implicados en la agresión, pero continúa la investigación para identificar al resto del grupo.

