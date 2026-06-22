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Accidente de tráfico

Tres heridos en un atropello múltiple en la terraza de un bar en Málaga

Por el momento, están investigando si la conductora habría sufrido un problema sanitario mientras conducía.

Imagen de archivo de una ambulancia de la Junta de Andalucía

Imagen de archivo de una ambulancia de la Junta de Andalucía Europa Press

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Alba Gutiérrez
Publicado:

Tres personas han resultado heridas en un atropello múltiple que ha tenido lugar en la terraza de un bar de Frigiliana, en Málaga. Así lo ha confirmado el servicio de Emergencias 112 de Andalucía.

Los hechos se han producido a las 19:30 horas de este lunes, momento en que varios ciudadanos han llamado al 112 para informar de que un turismo había atropellado a varias personas que se encontraban en la terraza de un bar en la calle San Sebastián de la citada localidad malagueña.

La sala del 112 ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias, a los bomberos, que finalmente no han tenido que intervenir, y a la Policía Local. Posteriormente, los sanitarios han confirmado que tres personas han resultado heridas en este suceso y continúan investigando si la conductora del turismo ha podido sufrir algún problema de carácter sanitario al volante.

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