Muere una mujer en el incendio de su vivienda en el Real Sitio de San Ildefonso, Segovia

Este sábado una mujer ha perdido la vida a causa de un incendio declarado en su vivienda, en el municipio segoviano de Real Sitio de San Ildefonso, según han informado fuentes oficiales. El fuego ha tenido lugar en el número 17 de la calle de la Melancolía, y la causa exacta del siniestro, aún se encuentra bajo investigación.

El orden cronológico de los hechos

Pasadas las 9:30 horas de la mañana de este sábado, el Servicio de Emergencias 1-1-2 recibía la llamada de un vecino alertando de que había una persona atrapada en el interior de la vivienda. Inmediatamente después, el centro coordinador ha movilizado a los Bomberos de la Diputación, agentes de la Guardia Civil y personal de Emergencias Sanitarias-Sacyl para atender el incendio y auxiliar a la persona que estaba dentro.

Al llegar al lugar de los hechos, el fuego ya se había propagado en parte de la vivienda, dificultando el acceso seguro a su interior. Pese a las labores de control y ventilación del incendio por parte de los bomberos, el personal sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento de la mujer tras su hallazgo.

Los bomberos han sido los encargados de culminar las tareas de extinción del fuego, revisando toda la vivienda para asegurar que no quedaran focos activos. La Guardia Civil, por su parte, ha abierto ya diligencias para esclarecer las circunstancias del incendio y colaborar con los peritos en la investigación sobre su origen.

Ante este lamentable incidente los bomberos recuerdan que una respuesta rápida ante señales de humo o fuego puede salvar vidas, aunque en este caso, la rapidez del aviso no fue suficiente para evitar la pérdida de una vida humana.

Otros sucesos similares en los últimos días

Tan solo 24 horas antes, en la madrugada de este viernes, otro hombre de 56 años perdía la vida en el incendio de una vivienda en el municipio madrileño de Ciempozuelos. Según señalaba el jefe supervisor del SUMMA 112, Luis Seoane: "El aviso del incendio tuvo lugar a la una de la madrugada". Después de que los bomberos rescataran al hombre de la vivienda, los sanitarios comprobaron que sufría una parada cardiorrespiratoria y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, durante 30 minutos. Pese a los intentos, los sanitarios sólo pudieron confirmar el fallecimiento del varón.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas del incendio.

Mueren dos hombres tras unos incendios de vivienda en L'Hospitalet de Llobregat y Constantí

Esta misma semana, dos hombres perdieron la vida en las localidades catalanas de L' Hospitalet de Llobregat y Constantí. Ambos tenían 77 y 54 años respectivamente. El incendio tuvo lugar en la planta baja de un edificio de seis plantas, con cuatro viviendas por cada rellano.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron 14 efectivos y seis dotaciones de bomberos. Pese a su gran trabajo luchando contra las llamas, encontraron el cuerpo sin vida de un hombre de 77 años. Los Mosso's d' Esquadra se han hecho cargo de las diligencias judiciales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.