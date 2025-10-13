Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Cullera

Hallan un cadáver sin cabeza en la playa del Dossel (Cullera)

El cuerpo, en avanzado estado de descomposición, fue localizado el viernes y aún no ha podido ser identificado.

Imagen de un agente de la Guardia Civil.

Imagen de un agente de la Guardia Civil. Europa Press

Publicidad

La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver en la playa del Dossel, en Cullera (Valencia). Según confirmaron a EFE fuentes del instituto armado, el cuerpo fue localizado el pasado viernes en la línea litoral y presentaba un avanzado estado de descomposición, circunstancia que, unida a la ausencia de la cabeza, dificulta por el momento su identificación.

Los agentes han abierto diligencias para esclarecer tanto la identidad de la persona fallecida como las circunstancias de su muerte. Por ahora no han trascendido más detalles sobre la procedencia del cadáver ni sobre indicios que permitan acotar hipótesis, a la espera de los resultados de las gestiones policiales y periciales que se están llevando a cabo.

Fuentes consultadas subrayan que, hasta que no se complete el trabajo técnico y se recopile información concluyente, no es posible establecer relación con desapariciones recientes ni ofrecer confirmaciones sobre el origen del cuerpo.

Fuertes lluvias en Cullera

Cullera vivió este domingo un breve e intenso clima adverso. Una tormenta aislada descargó chubascos “muy fuertes” sobre el casco urbano cuando, según señaló a EFE el alcalde, Jordi Mayor, el municipio acababa de rebajar el nivel de aviso.

“Lo complejo de la situación es que el episodio intenso de lluvias se ha producido justo en el momento en el que terminábamos de pasar de alerta naranja, en la que habíamos estado toda la noche, a alerta amarilla, lo cual nos ha sorprendido mucho”, explicó.

El regidor subrayó la sorpresa que generó la virulencia de la precipitación una vez fuera de la fase naranja: “No entendíamos por qué, de repente, cuando ya no estábamos en la alerta naranja, han caído lluvias que perfectamente podían haber sido en ese tipo de alerta”, remarcó. Aun así, precisó que el núcleo más severo de la tormenta apenas se prolongó unos minutos: “Afortunadamente ha sido durante un periodo de media hora”.

El episodio, muy localizado y de rápida evolución, ilustra las dificultades operativas que provocan las tormentas convectivas cuando irrumpen en ventanas temporales cortas. Desde el consistorio se insiste en la importancia de seguir los avisos oficiales y de extremar la precaución ante fenómenos súbitos que, como el de ayer, pueden sorprender incluso en escenarios de alerta inferior.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Adiós al sello en el pasaporte: así es el nuevo control de fronteras

Un pasaporte

Publicidad

Sociedad

Un joven con autismo desarrolla una app para gestionar sus emociones y organizar el día a día

Un joven con autismo desarrolla una app para gestionar sus emociones y organizar el día a día

'Amama' prepara una demanda colectiva por los fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía

Los oncólogos andaluces celebran el plan de choque contra el cáncer de mama: "un paso necesario para restablecer la confianza"

Imagen de un agente de la Guardia Civil.

Hallan un cadáver sin cabeza en la playa del Dossel (Cullera)

El edificio en el que se localizó al hombre muerto
Valencia

Las lluvias de la DANA permitieron encontrar al hombre muerto desde hace 15 años en su casa de Fuensanta (Valencia)

Galicia culmina el operativo aéreo para alimentar a la fauna tras los incendios: “Sin animales, sin bosques, no hay futuro”
Reforestación

Galicia culmina el operativo aéreo para alimentar a la fauna tras los incendios: “Sin animales, sin bosques, no hay futuro”

Día de la Almudena en Madrid
Festivos

Madrid cambia de día la fiesta de la Almudena en 2025, por qué y cuándo será

Con este cambio en el calendario de Madrid, podrás disfrutar de un puente de tres días en noviembre de 2025.

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, lunes 13 de octubre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 13 de octubre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Efemérides de hoy 13 de octubre de 2025: Ban Ki-moon sucede a Kofi Annan al frente de la ONU

Efemérides de hoy 13 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 13 de octubre?

Imagen de los mossos d'esquadra en Hospitalet de Llobregat.

Los vecinos L'Hospitalet de Llobregat estallan contra la delincuencia: "Las leyes existen, pero no se aplican"

Ante la nueva alarma: ¿estamos preparados para otro apagón?

¿Estamos preparados para un nuevo apagón eléctrico? Estos son los objetos que hay que tener a mano

Publicidad