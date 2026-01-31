Altos niveles de contaminación en el aire que se respira en Erandio, Vizcaya

Numerosas chimeneas industriales recortan el paisaje de Erandio. Oier, un joven que trabaja en un taller de vehículos, nos asegura que están todo el día echandohumo y que no saben qué contiene. Según un estudio elaborado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el aire cuenta con altos niveles de níquel o cadmio, entre otros metales. Y la contaminación deja su rastro en el coche de Oier. Lo lavó hace una semana y ya tiene sobre él una importante cantidad de suciedad que limpia con su dedo.

Una de las zonas más afectadas es el Parque de Actividades Empresariales de Asuaran. El portero de uno de los edificios nos enseña los restos que quedan pegados a un papel de cocina tras pasarlo por una superficie del tejado del edificio. Asegura que es un polvo granulado. "Contaminación pura y dura", concluye.

Jorge Pey, investigador del CSIC, explicaba en una charla que ofreció a los vecinos que hay una contaminación de metales típicamente industriales que no tiene parecido con otros lugares de su red de observación. En algunos puntos, como Asúa, hay una concentración de metales diez veces superior a la media de Madrid.

Las partículas de metales pesados también llegan a las zonas urbanas. Una vecina nos comenta que en ocasiones llega a sentir escozor en la garganta. Durante años, los vecinos han denunciado los riesgos sanitarios que puede conllevar respirar este aire, algo corroborado por la investigación. Enrique Navarro, investigador del CSIC, asegura que estar expuesto a todos estos materiales supone un riesgo cardiovascular y respiratorio y que, incluso, puede acabar relacionándose con determinados tipos de cáncer.

Marian Delgado, portavoz de Herri Bideak Kate Barik, entidad vecinal que junto a Auzokoa Herrikoi Elkartea ha sufragado el estudio, advierte que a menos de dos kilómetros de distancia hay muchas personas vulnerables, como la ikastola, la guardería, el centro de día o la residencia de ancianos.

De ahí que soliciten la instalación de medidores de toxicidad que funcionen las veinticuatro horas del día. Para seguir haciendo mediciones y poder ver qué tipo de repercusión tiene el aire en los ciudadanos, señala Marian. Todo para poder respirar tranquilos.

