Desgarrador discurso de Liliana, la mujer que perdió a su madre en Adamuz: "Aprendimos con crueldad que las llamadas que no se hacen se quedan sin hacer..."

Uno de los momentos más emotivos del funeral por las víctimas de Adamuz llegaba con el discurso de Liliana, hermana de Fidel. Ellos perdieron a su madre en el trágico accidente. Su bonito pero desgarrador discurso emocionaba a todos los presentes y recibían el aplauso de Felipe VI y doña Letizia.

El discurso de Liliana

"Gracias al pueblo de Adamuz, ese pequeño rincón que nunca olvidaremos, así como a la ciudad cordobesa a la que nos sentiremos unidos por siempre".

"Sin pensar en las consecuencias, no dudaron en sumirse al caos de los hierros retorcidos, de la sangre, del dolor y de las lágrimas. Acompañaron a nuestros heridos hasta que estuvieron seguros de que estaban a salvo, y luego nos acompañaron en nuestro lamento".

"Pusieron a nuestra disposición el sustento y el cobijo de esos amargos días, pero sobre todo, pusieron todo su cariño, su entrega y su deseo de hacer que ese duro momento doliera un poco menos".

"Un día le pregunte a mi madre: ¿mami, tú cuánto dinero ganas?, supongo que sería algo que hablábamos entre chiquillos. Lo justo, cariño, me dijo ella, porque lo que queda en mi cuenta a final de mes no es mío. ¿Y de quién es, mamá?, le pregunté yo. De los demás, me dijo ella".

"Ellos no solo son 'los 45 del tren'"

"Así era mi madre, generosa con todo lo que tenía, con sus ganas, con su tiempo, con su sonrisa...Lo que perdimos esa tarde no era solo una cifra, eran vagones llenos de virtudes y defectos, llenos de triunfos y derrotas, de anhelos y silencios, de esperanza. Ellos no solo son 'los 45 del tren', ellos eran nuestros padres, hermanos, hijos, nietos...

"Nosotros somos las 45 familias a las que se les paró el reloj a las 19:45h de aquella fatídica tarde, las 45 familias que se abrazaron en aquel centro cívico, donde el paso del tiempo se iba inundando de silencio, y el silencio iba dejando paso al llanto cuando empezamos a comprender que volveríamos sin ellos..."

"Somos las 45 familias que lucharán por saber la verdad"

"Somos las 45 familias que hemos aprendido con crueldad que las llamadas que no se hacen se quedan sin hacer, y el beso que no damos es el que más recordamos. Somos las 45 familias que cambiarían todo el oro del mundo que ahora no vale nada por poder mover las agujas del reloj tan solo 20 segundos. Somos las 45 familias que lucharán por saber la verdad, porque solo la verdad nos ayudará a curar esta herida que nunca cerrará".

"Sabremos la verdad, lucharemos para que nunca haya otro tren, pero lo haremos desde la serenidad, desde el alivio, desde la paz".