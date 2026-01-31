Detienen a un hombre de 49 años acusado de la muerte de otro varón en Sabadell

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 49 años como presunto autor de la muerte violenta de otro hombre en Sabadell. Alrededor de las 5:30 horas de la madrugada de este sábado, los agentes han recibido un aviso por una supuesta pelea en el interior de un domicilio. Una vez llegaron a la vivienda, los agentes localizaron el cuerpo sin vida de un hombre que presentaba signos de violencia.

Además del cadáver, los Mossos encontraron a otro hombre que ha sido detenido como presunto autor del homicidio.

Por el momento, la División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Metropolitana Norte de los Mossos ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso, sobre el que se ha decretado el secreto de las actuaciones.

Detenido un hombre como presunto autor de la muerte violenta de una mujer en Lleida

Los Mossos d'Esquadra de la División de Investigación Criminal de la Región Policial de Ponent, Lleida, han detenido a un hombre de 65 años como presunto autor de la muerte violenta de una mujer de 53 años en un domicilio de la calle Ciutat de Fraga de Lleida.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 26 de enero y cuando los Mossos llegaron al lugar de los hechos, activaron el Sistema d'Emergències Mèdiques y confirmaron la muerte de la víctima. Por el momento, la DIC de Ponent ha abierto una investigación para esclarecer sus causas.

Muere una niña de 11 años que fue atropellada por un autobús en Barcelona

Una niña de 11 años murió el pasado mes de noviembre después de haber sido atropellada por un autobús en Barcelona. Así lo detallaron fuentes del Consistorio.

El accidente ocurrió a la altura del número 595 de la Gran Via de les Corts catalanes, en el distrito de Eixample, cuando un vehículo de la línea H12 atropelló a la menor.

Posteriormente, facultativos del Sistema de Emergencias Médicas atendieron a la niña en el lugar del accidente y la trasladaron a un centro hospitalario, donde falleció.

Con esa muerte, son diez las víctimas mortales en accidentes de tráfico en Barcelona en lo que va de año.

