Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Sucesos

Detienen a un hombre de 49 años acusado de la muerte de otro varón en Sabadell

Los agentes recibieron un aviso por una supuesta pelea en el interior de un domicilio, donde localizaron el cuerpo sin vida de un hombre.

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra Europa Press

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 49 años como presunto autor de la muerte violenta de otro hombre en Sabadell. Alrededor de las 5:30 horas de la madrugada de este sábado, los agentes han recibido un aviso por una supuesta pelea en el interior de un domicilio. Una vez llegaron a la vivienda, los agentes localizaron el cuerpo sin vida de un hombre que presentaba signos de violencia.

Además del cadáver, los Mossos encontraron a otro hombre que ha sido detenido como presunto autor del homicidio.

Por el momento, la División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Metropolitana Norte de los Mossos ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso, sobre el que se ha decretado el secreto de las actuaciones.

Detenido un hombre como presunto autor de la muerte violenta de una mujer en Lleida

Los Mossos d'Esquadra de la División de Investigación Criminal de la Región Policial de Ponent, Lleida, han detenido a un hombre de 65 años como presunto autor de la muerte violenta de una mujer de 53 años en un domicilio de la calle Ciutat de Fraga de Lleida.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 26 de enero y cuando los Mossos llegaron al lugar de los hechos, activaron el Sistema d'Emergències Mèdiques y confirmaron la muerte de la víctima. Por el momento, la DIC de Ponent ha abierto una investigación para esclarecer sus causas.

Muere una niña de 11 años que fue atropellada por un autobús en Barcelona

Una niña de 11 años murió el pasado mes de noviembre después de haber sido atropellada por un autobús en Barcelona. Así lo detallaron fuentes del Consistorio.

El accidente ocurrió a la altura del número 595 de la Gran Via de les Corts catalanes, en el distrito de Eixample, cuando un vehículo de la línea H12 atropelló a la menor.

Posteriormente, facultativos del Sistema de Emergencias Médicas atendieron a la niña en el lugar del accidente y la trasladaron a un centro hospitalario, donde falleció.

Con esa muerte, son diez las víctimas mortales en accidentes de tráfico en Barcelona en lo que va de año.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Muere Patricia, una onubense de 42 años que permanecía en la UCI tras el accidente de Adamuz

Imagen del Alvia accidentado tras el choque con el iryo en Adamuz, Córdoba

Publicidad

Sociedad

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra

Detienen a un hombre de 49 años acusado de la muerte de otro varón en Sabadell

contaminación lumínica

Altos niveles de contaminación en el aire que se respira en Erandio, Vizcaya

Foto de archivo de la Policía Nacional

Asesina presuntamente a su madre con 20 puñaladas y hiere a su padre en Algeciras, Cádiz

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil
Moncloa

Sancionan a un guardia civil que se emborrachó en la Moncloa y le enseñó el culo al escolta de Sánchez

Efemérides de hoy 31 de enero de 2026: La OMS visita el mercado de Wuhan
Efemérides

Efemérides de hoy 31 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 31 de enero?

Espectacular defensa de una comerciante a un atracador armado con un hacha
Atraco

Espectacular respuesta de una comerciante a un atracador armado con un hacha

El hombre entró en un establecimiento, que regentaba una mujer china, con un hacha. La dueña no dudó en defenderse con un palo de escoba y logró sacarlo del la tienda.

Imagen del Alvia accidentado tras el choque con el iryo en Adamuz, Córdoba
Accidente Adamuz

Muere Patricia, una onubense de 42 años que permanecía en la UCI tras el accidente de Adamuz

La mujer estaba ingresada en la UCI del hospital Reina Sofía de Córdoba desde el pasado 18 de enero.

Primer Congreso Nacional para la Convivencia en la Era Digital 'Andalucía frente al Acoso'

Andalucía propone fijar una edad mínima para usar las redes sociales y reforzar el protocolo contra el acoso escolar

Imagen del jamón ibérico robado

Vídeo: roba un jamón ibérico de un supermercado en Mallorca y lo devuelve medio comido

Coloca una baliza GPS para robar 300.000 euros a un joyero en Cádiz

Detenido un grupo criminal por colocar una baliza GPS para robar 300.000 euros a un joyero en Cádiz

Publicidad