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Muere una mujer de 81 años por un golpe de calor en Sevilla

Es la sexta víctima por golpe de calor desde que se activó el programa ante las altas temperaturas el pasado 15 de mayo.

Ambulancia Andalucía

Ambulancia Andalucía @E112Andalucia

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Jaime Álvarez
Publicado:

Una mujer de 81 años ha fallecido en Sevilla como consecuencia de un golpe de calor tras permanecer siete días ingresada en el Hospital Universitario Virgen Macarena. La exposición a las altas temperaturas se produjo el pasado 7 de julio en la vía pública, según ha informado la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía.

La víctima presentaba antecedentes personales considerados factores de riesgo dentro del Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud 2026. Con este fallecimiento, Andalucía eleva a seis las muertes por golpe de calor desde el inicio de la temporada de altas temperaturas, activada el pasado 15 de mayo.

Desde entonces, se han registrado 1.268 urgencias por patologías relacionadas con el calor en la comunidad. De ellas, 872 fueron atendidas en atención primaria y 396 en atención hospitalaria.

Seis fallecidos

Hasta el momento, Andalucía ha contabilizado 18 casos de golpe de calor, todos ellos con ingreso hospitalario. Actualmente, siete personas permanecen ingresadas y seis han fallecido.

De las seis víctimas mortales, cinco corresponden a la provincia de Sevilla, siendo tres de ellas mujeres y dos hombres de entre 48 y 81 años. La sexta muerte se ha registrado en la provincia de Almería, donde falleció un hombre de 68 años.

El protocolo se mantendrá hasta el 30 de septiembre para hacer frente a las temperaturas excesivas. Este se basa en la predicción de olas de calor, el establecimiento de niveles de alerta y la identificación de los grupos de población más vulnerables.

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