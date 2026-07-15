El CIS vuelve a dar aire al PSOE a quien le da una distancia de 7,9 puntos con respecto al PP

El último CIS rectifica su estimación pasada y da una recuperación al PSOE que los sitúa en el 33% de los votos.

Tras el barómetro de junio, justo después de la imputación a José Luis Rodríguez Zapatero, el partido de Pedro Sánchez registraba una caída de 5 puntos. Un mes más tarde parece no haber cuajado este retroceso y el CIS da una ventaja a los socialistas de 7,9 puntos por encima del PP.

El estudio se realizó entre el 1 y el 6 de julio sobre una muestra de 4.020 entrevistas, queda por tanto fuera la condena al hermano del presidente del Gobierno, pero ya sabiéndose el acuerdo de Gobierno entre Juanma Moreno y Vox en la Junta de Andalucía.

Vox se mantiene como tercera fuerza pero, lejos de rentabilizar el descenso de los populares, experimenta otro, en su caso de medio punto, pasando del 15,8 al 15,3% de los sufragios.

Sumar baja tres décimas en estimación de voto hasta un apoyo del 6,1% mientras ERC sube ocho décimas (hasta el 2,7%) y Se Acabó la Fiesta supera a Podemos al cosechar siete décimas más, que dejan a la formación con un 2,6%, una décima por encima de los morados.

Sánchez, el preferido

Pedro Sánchez, sigue siendo el preferido como presidente del Gobierno, según el 26,7 % de los entrevistados. Con el 13,9% del apoyo le sigue Alberto Núñez Feijóo, aunque hay que aclarar que el 20,9 % de los encuestados dice que no prefiere a «ninguno» como jefe del Ejecutivo.

En cuanto a los ministros, el barómetro revela que la titular de Educación, Milagros Tolón, es desconocida para el 88,2%; al igual que la ministra portavoz, Elma Saiz, a la que no conoce el 76,7%.La ministra más conocida es la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, el 96,5 % admite que la conoce; seguida del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, (88,1 %), y de la de Defensa, Margarita Robles, (82,7 %).

En lo que a puntuaciones de ministros se refiere, aprueba Carlos Cuerpo, con una nota de 5,62; seguido del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy (5,36), y del titular de Cultura, Ernest Urtasun (5,02).