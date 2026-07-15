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Agrede a un médico en un centro de salud en Sevilla y amenaza con volver con una escopeta 

El Sindicato Médico de Sevilla reclama más medidas de protección para los sanitarios.

Centro de Salud Los Montecillos, Dos Hermanas

Centro de Salud Los Montecillos, Dos Hermanas Antena 3 Andalucía

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Elena Álvarez
Elena Álvarez
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Momentos de gran tensión se vivieron en la mañana del martes en el Centro de Salud Los Montecillos, en Dos Hermanas en Sevilla, después de que un paciente amenazara con regresar armado con una escopeta para "dar una lección" a los profesionales sanitarios e intentar agredir a uno de los médicos del centro antes de abandonar las instalaciones.

Según ha denunciado el Sindicato Médico de Sevilla, el incidente comenzó cuando el paciente irrumpió de forma repentina en una consulta en la que el facultativo atendía a otro usuario. El médico le explicó que había sido llamado previamente en varias ocasiones sin obtener respuesta y le indicó que sería atendido en cuanto finalizara la consulta en curso.

Lejos de aceptar la explicación, el paciente rechazó ser atendido y lanzó una grave amenaza al asegurar que regresaría al día siguiente con una escopeta para "dar una lección" a todos los trabajadores del centro. El facultativo le pidió que confirmara lo que acababa de decir y el individuo reiteró sus amenazas.

Cuando el médico le advirtió de que avisaría al personal de seguridad y a la Policía Nacional debido a la gravedad de sus palabras, el paciente utilizó una muleta para intentar obstaculizar su paso y hacerlo caer. Acto seguido abandonó el centro sanitario.

Tras lo ocurrido, el profesional activó el protocolo previsto para casos de agresiones en el ámbito sanitario y presentó la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional.

Desde el Sindicato Médico de Sevilla subrayan que las amenazas no iban dirigidas únicamente contra el facultativo que atendió al paciente, sino contra toda la plantilla del centro de salud. La situación provocó momentos de preocupación tanto entre los trabajadores como entre los usuarios y alteró el normal desarrollo de la actividad asistencial.

Endurecimiento de las sanciones

El sindicato enmarca este episodio en un contexto de elevada presión asistencial. El Centro de Salud Los Montecillos tiene asignados diez cupos médicos, aunque actualmente solo dispone de cinco facultativos debido a la planificación de las vacaciones y a la ausencia de contrataciones para cubrir las sustituciones.

A juicio del sindicato, esta falta de personal obliga a los profesionales disponibles a asumir la atención de toda la población adscrita al centro, lo que incrementa la carga de trabajo, alarga los tiempos de espera y favorece un clima de mayor tensión en las consultas. No obstante, se insiste en que ninguna demora en la atención sanitaria o discrepancia con el servicio puede justificar amenazas o agresiones contra los profesionales.

La organización sindical advierte de que las agresiones, amenazas e insultos a los sanitarios se han convertido en un problema cada vez más frecuente y reclama una respuesta contundente por parte de las administraciones.

En este sentido, considera que el Servicio Andaluz de Salud debe reforzar las medidas de prevención mediante plantillas suficientes, sistemas de alerta eficaces, personal de seguridad y recursos que garanticen la protección de los trabajadores.

Asimismo, pide que la Administración actúe con mayor firmeza cuando se produzcan hechos de esta gravedad, impulsando las acciones judiciales que correspondan y reclamando la reparación de los daños ocasionados. El sindicato también solicita un endurecimiento de las sanciones para quienes amenacen o agredan a los profesionales sanitarios, con el objetivo de que estas conductas tengan una respuesta rápida y disuasoria.

Desde la organización recuerdan que los profesionales sanitarios desempeñan diariamente una labor esencial para la atención de la ciudadanía y defienden que deben poder ejercer su trabajo en condiciones de seguridad, libres de cualquier tipo de amenaza o violencia.

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