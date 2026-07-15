Un hombre dispara con una escopeta de balines a la abogada que le ganó en un juicio en Almería

Una abogada ha resultado herida leve tras recibir un disparo con un arma de balines en la localidad almeriense de El Ejido. Presuntamente, un hombre que había perdido el juicio contra una de las partes defendidas por la letrada había perpetrado el ataque. Según han indicado fuentes de la Comisaría Provincial y del servicio de emergencias 112 de Andalucía, los hechos han tenido lugar en torno a las 09:30 horas en la calle Granada del municipio ejidense.

Sobre esa hora, el teléfono único de emergencias ha recibido una llamada alertando de que una mujer había recibido un disparo en esa calle. A partir de esa llamada, se ha movilizado a la Policía Local, a los servicios sanitarios y a la Policía Nacional.

Las fuentes policiales han precisado que el arma empleada es una escopeta de balines y que la víctima ha sufrido lesiones muy leves, por las que ha sido trasladada a un centro hospitalario. El presunto autor de los hechos habría tomado represalias contra la letrada después de que esta ganara un proceso judicial en su contra ejerciendo la defensa de la parte contraria.

Por el momento, no ha trascendido de forma oficial si se ha producido la detención del agresor.

Apuñalan en su despacho de Oviedo a uno de los abogados del juicio por el hallazgo de un alijo de cocaína en Siero

Durante el pasado mes de abril, un abogado fue apuñalado en Oviedo días antes de intervenir en el juicio contra varios detenidos por un alijo de 600 kilos de cocaína en Siero, para los que se pedían penas de hasta 21 años de cárcel y multas de 145 millones de euros.

Según confirmó el decano del Colegio de Abogados de Oviedo, Antonio González-Busto, el abogado apuñalado era Fausto Suárez, el defensor de la única acusada de la causa, para la que se piden siete años de prisión por un delito contra la salud pública.

Tras conocer lo ocurrido, el tribunal suspendió el juicio respecto a la mujer defendida por la víctima, y continuó respecto a los demás acusados.

El abogado fue víctima de un apuñalamiento en su despacho, ubicado en la Avenida Colón 19 de Oviedo a las 11:15 horas de esta mañana. Según ha informado la Policía Nacional, el hombre fue trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias para recibir asistencia médica tras el suceso.

Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Policía Nacional y una ambulancia. La investigación sobre lo ocurrido continúa abierta a la espera de encontrar a la persona responsable del suceso.

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