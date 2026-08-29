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Muere ahogado un joven de 22 años tras caer al agua mientras pescaba en San Sebastián

Los equipos de emergencia localizaron y extrajeron su cuerpo entre la playa de la Zurriola y la punta del Monpás.

Imagen de archivo de un coche de la Ertzaintza

Imagen de archivo de un coche de la Ertzaintza EUROPAPRESS

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Irene Delgado
Irene Delgado
Publicado:

Un joven de 22 años ha fallecido este sábado por la tarde tras caer al agua mientras pescaba en una zona de rocas situada entre la playa de la Zurriola y la punta del Monpás, en San Sebastián.

El aviso se recibió a las 18:40 horas, cuando se alertó de que un joven que se encontraba pescando junto a otras personas había caído al agua y había desaparecido.

Despliegue de los equipos de emergencia

Ante la emergencia, se movilizaron distintos recursos de rescate, entre ellos efectivos de Bomberos, Cruz Roja y la Ertzaintza, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Los equipos desplazados al lugar localizaron finalmente el cuerpo del joven en el agua. Los bomberos se encargaron de sacarlo hasta tierra firme.

Una vez fuera del agua, el personal sanitario desplazado hasta la zona confirmó el fallecimiento del joven de 22 años.

El suceso se produjo mientras el grupo se encontraba pescando en las inmediaciones de las rocas de la zona de la punta del Monpás, junto a la playa donostiarra de la Zurriola.

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