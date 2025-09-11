Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere una mujer de 62 años tras ser atropellada por un autobús en Almería

El suceso ha ocurrido antes de las 7:30 horas en la avenida Federico García Lorca de la capital.

Escena del suceso, avenida Federico Garc&iacute;a Lorca

Escena del suceso, avenida Federico García Lorca Europa Press

Adrián Ballesteros
Publicado:

En la mañana de este jueves ha muerto una mujer de 62 años tras ser atropellada por un autobúsen Almería. Ha sucedido alrededor de las 7:30 horas en una de las zonas más reconocidas de la capital, la avenida Federico García Lorca.

Varios viandantes dieron aviso de la situación, activando así a los efectivos sanitarios y a la Policía Local, que se desplazaron hasta el lugar del siniestro. Fuentes municipales señalan que el vehículo implicado en el atropello no se trata de autobús del servicio urbano de la capital, sino que realiza transporte de pasajeros en una empresa de carácter privado.

Actualmente las autoridades se encuentran investigando la situación para esclarecer más datos sobre el incidente. Asimismo, se está a la espera de los test de alcohol y drogas a los que, como parte del protocolo, se somete al conductor del vehículo.

Aumentan los atropellos

En los primeros meses de 2025 se han incrementado los atropellos en vías interurbanas. Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), entre enero y marzo fallecieron 25 patones en este tipo de sucesos, lo que supone un aumento del 108% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando la cifra fue de 12 víctimas mortales.

Cabe recalcar, que se debe tener máximo cuidado tanto peatones como conductores. Siempre ver las señalizaciones, estar atento al volante, cruzar con mucho cuidado y respetar el límite de velocidad son algunos de los factores que ayudarían a disminuir este tipo de accidentes.

