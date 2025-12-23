Muere un matrimonio en su piso de Cáceres por una posible inhalación de monóxido de carbono

Un matrimonio ha sido encontrado muerto este martes en su domicilio de Cáceres por una posible inhalación de monóxido de carbono debido a una mala combustión, suceso que confirmará la autopsia próximamente, según ha informado a EFE la Policía Nacional.

Los hijos del matrimonio, que se encontraban en otras habitaciones, no han sufrido ningún problema. Los cuerpos han sido encontrados esta mañana después de que el hombre no acudiera a su puesto de trabajo.

Un compañero del hombre fue el que dio la alarma, tras acudir al domicilio junto a agentes de la Policía Nacional, que hallaron al matrimonio en su dormitorio cuando los chicos, alguno de ellos menor de edad, pensaban que seguían acostados, según Europa Press.

Muere una familia por inhalación de gas en Torrox

Hace apenas un mes, tuvo lugar un incidente similar. Una familia perdió la vida el pasado noviembre en Torrox, Málaga, por inhalación de gas en una vivienda. La Agencia de Emergencias de Andalucía notificó pérdida. Las víctimas eran una pareja de unos cincuenta años y sus hijos, uno de 17 años y otro de 19 años, todos ellos de origen marroquí.

Las informaciones aportadas señalaban que la muerte se habría producido por intoxicación debido a un escape de gas provocado por una mala combustión de monóxido de carbono de una caldera o un calentador.

Los servicios sanitarios se movilizaron tras el aviso de que había varias personas que se encontraban en el suelo por parte del 1-1-2. Posteriormente, la sala coordinadora activó al Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, al 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local. Sin embargo, no se logró salvar sus vidas.

Según informó la Junta de Andalucía, se llegaron a movilizar efectivos de bomberos de los parques de Nerja y Vélez-Málaga, además de una UVI móvil y un equipo médico.

Por su parte, el consistorio de Torrox decretó hasta tres días de luto por la familia que ha perdido la vida en su localidad. El alcalde, Óscar Medina, ha mostrado su "consternación" y expresó "su más sentido pésame" tras "este terrible suceso".

Muere un niño de 9 años en La Bañeza, León

El pasado febrero, un niño de nueve años murió y otras cuatro personas resultaron afectadas por inhalación de gas en una vivienda de La Bañeza, León. El accidente se atribuyó a una fuga de gas procedente de una calefacción de carbón.

Una llamada al servicio de emergencias 112 alertó sobre cuatro personas afectadas por inhalación de gas en una vivienda de la calle Juan Carlos I, en La Bañeza. Entre los afectados se encontraban dos menores: un niño de nueve años y una niña de ocho. Además, un hombre de unos 40 años y una mujer de 38 años también presentaron síntomas de intoxicación.

Al llegar al lugar, los servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento del niño de nueve años. Los otros cuatro afectados fueron trasladados al Hospital de León para recibir atención médica. Según fuentes del 112, las primeras hipótesis apuntan a que la intoxicación se debió a una fuga de gas procedente de una calefacción de carbón instalada en la vivienda.