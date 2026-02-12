Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Detienen a una mujer, pareja de un agresor confeso, por intentar, presuntamente, matarlo con pastillas

La pareja a la que habría intentado matar confesó en 2024 que había agredido sexualmente de 5 personas de su entorno familiar.

Coche de la Guardia Civil.

Miriam Vázquez
Publicado:

Detenida una mujer en Casinos, Valencia, tras confesar en dependencias policiales que había intentado matar a su pareja dándole pastillas.

No es una desconocida para los agentes ya que se trata de la pareja del hombre que en mayo de 2024, cuando tenía 69 años, se entregó en Llíria después de confesar agresiones sexuales a 5 víctimas de su entorno familiar durante décadas.

Esta mujer de 46 años figura también como investigada por encubrimiento en la causa que afecta a su pareja. Ahora a la detenida se le imputa un, presunto, delito de homicidio intentado.

En su defensa alegó que había intentado matar a su marido porque él le confesó que también había abusado sexualmente de un niño al que habían criado como un nieto.

Las víctimas del agresor sexual serían su nieta, que además tiene diversidad funcional; su hermana; su cuñada; una amiga de la primera y una niña de ocho años, la única aún menor de edad e hija de unos amigos. Alguno de los hechos confesados se remontarían a los años 70, por lo que habrían prescrito.

