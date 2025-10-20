Muere la influencer británica Amy Leonard a los 20 años tras inhalar "gas de la risa"

Amy Louise Leonard, una joven influencer y maquilladora británica, ha muerto a los 20 años después de inhalar óxido nitroso, más conocido por 'gas de la risa'. La noticia ha sido confirmada por sus familiares a través de una campaña en GoFundMe, donde han solicitado ayuda para cubrir los gastos funerarios y donde han descrito a la influencer como una mujer "única, llena de amor, de risas y de vida".

La joven influencer sufrió coágulos de sangre tanto en el corazón como en los pulmones provocados por el consumo de esa sustancia. Su madre, Catrina Proctor, relató que la joven le confesó que había estado inhalando el gas antes de que la hospitalizasen.

A pesar de los esfuerzos de los profesionales sanitarios, Amy murió después de tres días en el Hospital de Bolton.

La joven comenzó a tener un dolor en las piernas antes de ser hospitalizada

Tras este trágico suceso, Catrina Proctor dijo que su hija estaba en un hotel, preparándose para salir con sus amigos, cuando se desplomó. Según el Daily Mail, al estar sola, su madre no supo que había sido ingresada en el hospital hasta que no le llamaron.

Una vez en el hospital, Proctor reveló que su hija había inhalado "globos llenos de óxido nitroso", que actualmente está clasificado como una droga de clase C en Gran Bretaña.

La madre también alertó de que su hija había estado quejándose de dolor de piernas antes de su muerte. Según relató la madre al Daily Mail, su hija no consideró importante el dolor en sus piernas y achacó el dolor a tener el hierro bajo. Sin embargo, no tenía nada que ver con el hierro y el óxido nitroso ya estaba actuando en su cuerpo.

Cuando fue hospitalizada, la madre de Amy argumentó que su hija se deterioró de forma muy rápida y sufrió dos paros cardíacos antes de fallecer. Asimismo, y tal y como recoge el Daily Mail, los médicos que estaban tratando a Amy indicaron a la madre que si su hija salía del coma inducido, podría no ser del todo bueno porque estaba privada de oxígeno.

Su familia pide que se tomen medidas más estrictas contra el óxido nitroso

Tras la trágica muerte de su hija, Catrina Proctor pide que se tomen medidas más enérgicas contra las tiendas que venden óxido nitroso y que ayuden a crear más conciencia sobre los peligros de la droga.

Proctor ha asegurado que "ojalá hubiera sabido antes" lo que eran los globos de la risa y no desea a ninguna familia la vivencia de esta situación. Por último, afirma que "los globos de la risa no son una buena forma de disfrutar".

¿Qué es el óxido nitroso y qué efectos produce su consumo?

Según el Plan Nacional de Drogas, el óxido nitroso es un gas con propiedades anestésicas, analgésicas y disociativas, casi inodoro y con un ligero sabor dulce.

Su consumo se sigue de la aparición de euforia, sensación de bienestar y risa, que junto a la rapidez con que se revierten, hizo que fuera muy utilizado en espectáculos itinerantes y se le conociera como "gas de la risa".

Al ser un gas muy soluble y de absorción rápida, se difunde por el sistema nervioso central de manera inmediata tras su inhalación. Esa inhalación puede llevar a graves problemas de salud por el hecho de conllevar falta de oxígeno al cerebro.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.