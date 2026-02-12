Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
España registra un nuevo récord de población con 49,5 millones de habitantes, 10 de ellos nacidos en el extranjero

España ya supera los 49,5 millones de habitantes, y se espera llegar a los 50 antes de que acabe el año. Un nuevo máximo histórico gracias a la llegada de migrantes ya que por primera vez los nacidos en el extranjero superan los 10 millones, mientras que cada vez son menos los niños que nacen en nuestro país.

Paula Hidalgo
Publicado:

España ha alcanzado un nuevo récord de población. Ya somos más de 49 millones y medio de habitantes, y se espera que a final de año se llegue a los 50. Entre los factores que han favorecido el aumento, se encuentran los nacidos en el extranjero, que superan los 10 millones. De esos 10, 3 millones ya tienen nacionalidad española

Cada vez son menos los niños que nacen en España, pero este récord llega gracias a los que nacen en el extranjero. Entre las principales nacionalidades de los inmigrantes destacan la colombiana, la venezolana y la marroquí. Pero también se van: las nacionalidades más numerosas de los emigrantes fueron la marroquí, la colombiana y la española.

Comunidades que registran mayor crecimiento

Por comunidades, donde más crece la población es en Valencia (0,34%), Castilla la Mancha (0,27%) y Madrid (0,24%), y las únicas regiones donde disminuye son Baleares y Melilla. En cuanto a comunidades con mayor número de nacimientos en el Extranjero, se encuentran: Baleares (29,27%), Cataluña (26,11%), Madrid (25,7%) y la Comunidad Valenciana (25,45%), más del triple que Extremadura (6,59%) y más del doble que Asturias (12,55%) y Castilla y León (12,87%).

Con respecto a las provincias, las que tienen más residentes nacidos fuera de España son Alicante (30,51%), Baleares (29,27%), Girona (27,88%), Barcelona (26,09%), Santa Cruz de Tenerife (26,05%) y Almería (26,04%), y las que menos Córdoba (5,66%), Badajoz (6,04%) y Jaén (6,11%).

La comunidad que más ha experimentado un aumento de población en el último año es la valenciana, que ya tiene más de 5,5 millones de habitantes. Aumentó un 1,78% solo en 2025. Las que le siguen son Castilla-La Mancha (1,31%), Aragón (1,26%), Murcia (1,07%) y Cataluña (1,04%). Las comunidades más pobladas son las que han vivido un mayor incremento en número de habitantes: 96.418 en la Comunidad Valenciana, 84.768 en Cataluña, 57.020 en Madrid y 56.822 Andalucía.

