Dos muertos y 40 desalojados tras el incendio en un edificio de Jávea

Un incendio declarado este jueves en un edificio residencial de cinco alturas en Jávea (Alicante) se ha saldado con dos personas fallecidas y cerca de 40 vecinos desalojados. El fuego se ha originado en una vivienda situada en la avenida París, en el municipio alicantino de Xàbia.

Según fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, las llamas comenzaron en torno a las 16.00 horas en un piso desde cuya terraza eran visibles las llamas. El incendio generó una gran acumulación de humo en la escalera del inmueble, lo que obligó a activar el protocolo de evacuación.

