Igualdad asegura que no tiene competencias para bloquear webs extranjeras de gestación subrogada

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al Ministerio de Igualdad de Ana Redondo que adopte medidas para impedir el acceso desde España a 13 páginas webs extranjeras que ofertan servicios de gestación subrogada, pero el ministerio ha respondido que no tiene competencias para bloquear sitios webs.

La petición incluye la retirada de contenidos publicitarios y la suspensión del acceso a estos sitios a través de intermediarios de Internet, con el objetivo de proteger la igualdad entre mujeres y hombres y los derechos de consumidores y usuarios frente a prácticas comerciales ilícitas.

Fuentes del Ministerio de Igualdad han confirmado la recepción del escrito y han asegurado que será analizado junto con la Abogacía del Estado, que desde hace más de un año trabaja en esta cuestión por la vía judicial. El ministerio ha subrayado su compromiso con la persecución de la explotación sexual reproductiva y ha recordado que el Instituto de las Mujeres tiene el objetivo de velar por la igualdad y la dignidad de las mujeres, actuando frente a la publicidad ilícita de la gestación por sustitución cuando vulnera la legislación española.

Un informe refleja las empresas que ofrecen estos servicios

En este sentido, el ministerio ha recordado que en 2025 se llevaron a cabo actuaciones clave para reforzar la prohibición de los vientres de alquiler y garantizar que se respeten los derechos de las mujeres. Entre ellas, se modificó la instrucción gubernamental que regula la prohibición de la gestación subrogada y el Observatorio de la Imagen de las Mujeres elaboró un informe identificando empresas que ofrecían estos servicios a través de la publicidad de diversos medios. Este informe fue remitido a la Abogacía del Estado, que presentó acciones judiciales para cesar la publicidad de cuatro de estas empresas.

Igualdad ha precisado que, aunque el Instituto de las Mujeres puede iniciar acciones judiciales para cesar la publicidad ilícita que afecte a la imagen de las mujeres, no tiene capacidad administrativa para bloquear páginas web por sí mismo, por lo que cualquier de bloqueó deberá realizarse coordinadamente por la vía judicial. El ministerio subraya que su actuación busca garantizar que las medidas respeten derechos fundamentales como la libertad de expresión e información, actuando siempre en el marco de la ley.

La petición de la Fiscalía llega en un contexto en el que la gestación subrogada sigue siendo promocionada desde el extranjero. La decisión sobre si se iniciará un proceso administrativo o judicial para bloquear estas webs se tomará tras el análisis conjunto del ministerio de Ana Redondo y la Abogacía del Estado.